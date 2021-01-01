تعلن جوجل عن ميزات جديدة على Gboard و Near Share و Wear OS و Meet

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شاركت جوجل بعض الميزات الجديدة القادمة إلى نظام أندرويد هذا الشهر، إذ سيكون هناك تحديثات تتراوح من Gboard و emojis إلى ميزة إمكانية الوصول الجديدة. ويحظى كل من Google Meet و Wear OS و Near Share ببعض الاهتمام أيضًا.



تحصل Gboard على ميزة “emojify” جديدة والتي تتيح لك إضافة رموز تعبيرية بسرعة إلى رسالة بعد كتابتها. يمكنك تجربة ذلك الآن على GBoard بيتا.



يتيح لك Emoji Kitchen دمج الرموز التعبيرية معًا لإنشاء رموز جديدة، وقد أضاف نظام أندرويد مجموعة من عمليات المزج الجديدة.

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يحصل Google Meet على ميزة مشاركة مباشرة جديدة، والتي تتيح لك مشاهدة الألعاب وتشغيلها معًا في مكالمات الفيديو. يمكنك الآن تثبيت مشاركين محددين في مكالمة Google Meet التي تختارها. يتم طرح هذه الآن.ومن ناحية أخرى، ستتلقى Near Share خيار التمكين خلال الأسابيع المقبلة. إذ سيتيح هذا للمستخدمين إرسال المحتوى إلى الأجهزة المجاورة على حساب جوجل الخاص بهم دون مطالبة، حتى إذا كانت الشاشة مغلقة. وستحتوي تطبيقات جوجل أيضًا على أدوات أكبر محسّنة لأجهزة أندرويد اللوحية.هناك ميزتان جديدتان لإمكانية الوصول على أندرويد لضعاف السمع والبصر. أحدهما يسمى إشعارات الصوت المخصصة، وعند تمكينها تقوم بسمع أصوات معينة وتبلغ المستخدم عن طريق الاهتزاز أو وميض الضوء أو إشعار Wear OS. سوف تتعرف هذه الميزة على أشياء مثل المياه الجارية، وبكاء الأطفال، ونباح الكلاب، وجهاز إنذار الدخان. ويقدم Google TV الآن مكتبة منظمة من الأفلام الموصوفة بالصوت للمكفوفين وضعاف البصر.أخيرًا، حصل نظام Wear OS على وجوه جديدة لـ Bitmoji وهناك لوحة Google Keep جديدة تجعل من السهل إملاء ملاحظة أو إلقاء نظرة على ملاحظاتك الأخرى بسرعة.