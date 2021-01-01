تصل تكلفة إصلاح ساعة Apple Watch Ultra الذكية إلى 499 دولار

كشفت أحدث التقارير عن أن تكلفة إصلاح ساعة Apple Watch Ultra الذكية دون خدمة AppleCare Plus تصل إلى 499 دولار.
كشفت شركة ابل مؤخراً عن جيل جديد من الساعات الذكية، والذي يتضمن أعلى إصدار Apple Watch Ultra، حيث تميز هذا الإصدار بتصميم يدعم مقاومة أعلى، كما يأتي بعدد من المميزات التي تدعم الرياضيين بشكل خاص.
لكن مع المميزات والتصمم الأعلى جودة ترتفع أيضاً تكلفة إصلاح ساعة Ultra، حيث كشف تقرير من Macrumors أن تكلفة إصلاح الساعة الذكية تصل إلى 499 دولار، أي سعر النموذج الذي يدعم الإتصال الخلوي من ساعة Watch Series 8.
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