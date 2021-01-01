تصل تكلفة إصلاح ساعة Apple Watch Ultra الذكية إلى 499 دولار

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كشفت أحدث التقارير عن أن تكلفة إصلاح ساعة Apple Watch Ultra الذكية دون خدمة AppleCare Plus تصل إلى 499 دولار.



كشفت شركة ابل مؤخراً عن جيل جديد من الساعات الذكية، والذي يتضمن أعلى إصدار Apple Watch Ultra، حيث تميز هذا الإصدار بتصميم يدعم مقاومة أعلى، كما يأتي بعدد من المميزات التي تدعم الرياضيين بشكل خاص.



لكن مع المميزات والتصمم الأعلى جودة ترتفع أيضاً تكلفة إصلاح ساعة Ultra، حيث كشف تقرير من Macrumors أن تكلفة إصلاح الساعة الذكية تصل إلى 499 دولار، أي سعر النموذج الذي يدعم الإتصال الخلوي من ساعة Watch Series 8.

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ويؤكد التقرير على أن هذا السعر للمستخدمين من غير المشتركين في خدمة ابل “AppleCare Plus”، كما أن تكلفة الإصلاح تتخطى نصف السعر الأصلي للساعة الذكية التي انطلقت بسعر 799 دولار.من جانب أخر تصل تكلفة تغيير البطارية إلى 99 دولار حتى لمشتركي خدمة “AppleCare Plus”، أيضاً أوضح التقرير أن تكلفة إصلاح ساعة Series 8 الذكية تتراوح بين 299 دولار إلى 399 دولار دون الخدمة.أيضاً أوضح التقرير أن تكلفة إصلاح ساعة Apple Watch SE الذكية الجديدة تتراوح بين 199 إلى 299 دولار دون خدمة “AppleCare Plus”.