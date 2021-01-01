مواصفات هاتف Honor X40 5G قبل الإعلان الرسمي المرتقب

تستعد شركة Honor لعقد حدث في 15 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Honor X40 5G، ولقد إستعرضت التسريبات مؤخراً تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.
أوضحت التسريبات التي نشرت عبر”Digital Chat Station” أن هاتف Honor X40 5G المرتقب يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، مع عمق ألوان 10 بت.
كما يتميز Honor X40 5G بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 8 ميجا بيكسل.
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