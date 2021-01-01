موعد الإصدار وخطوات التنزيل نظام التشغيل الجديد IOS 16 من أبل



IOS 16 IOS 16

عزز iPhone قدراته الذكية في أخر إصداراته بعد مؤتمر 2022 الرسمي للشركة، وتحت شعار «ضع بصمتك الشخصية على جهازك ليشبهك أكثر مع ميزات تخصيص جديدة كليًا»، طرحت أبل نظام التشغيل الجديد «IOS 16».



ما هو إصدار IOS 16

نظام IOS في الإصدار 16 له هو أحد أهم وأحدث إصدارات نظام التشغيل الخاص بأجهزة iPhone التي تصدر سنوياً عن شركة آبل الأمريكية، ويتاح تحميل هذا الإصدار لجميع المستخدمين حول العالم على هواتفهم التي تدعم هذا النظام للاستفادة من التحديثات الجديدة للشركة.



مميزات نظام تشغيل ايفون «IOS 16» الجديد

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عبر الموقع الرسمي لشركة أبل أعلنت عن مميزات أكثر سلاسة وأسرع في التواصل بفضل نظام iOS 16، حيث تعديل الرسائل المُرسلة والتراجع عنها، وطرق جديدة لتخصيص شاشة القفل المتعددة، والإشعارات التي تظهر بأكثر من شكل ما بين عرض القائمة الموسعة أو العرض العامودي أو العرض المخفي، كذلك طرق ذكية جديدة للمشاركة، وحتى مفاتيح المرور والمشاركات العائلية تطورت بشكل أحدث.أضاف هذا التحديث ميزة تمكن المستخدم من التحكم بالإشعارات عبر شاشة القفل، كما يحمل الهاتف ميزة الإشعارات المخفية لخصوصية أكبر، ميزة تغيير الخط في الجهاز، إضافة لميزة التطبيقات المصغرة، وخاصية الصوت المكاني، مع مجموعات كبيرة من الواجهات المميزة.يدعم النظام خدمات قراءة النصوص وترجمتها عبر الكاميرا، وخواص الذكاء الاصطناعي، مع دعم خرائط أكثر من حول العالم.IOS 16 نظام التشغيل الجديد من أيفونموعد نزول تحديث ios 16يتم الإعلان عن انطلاق تحديث نظام التشغيل IOS 16 من أيفون خلال شهر سبتمبر الجاري، ولكن حتى الأن لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن الموعد النهائي لتاريخ يوم الإصدار.خطوات تنزيل تحديث iOS 16بعدة خطوات بسيطة يمكن لأي شخص جهازه يدعم نظام تشغيل iOS 16 مباشرة فور الإعلان عن إنطلاق الإصدار بشكل رسمي عن طريق:الدخول إلى قائمة الإعدادات في الجهاز.اختيار القائمة العامة.الضغط على أيقونة تحديث البرنامج.اختيار تحديثات تلقائية.التشغيل لتنزيل تحديثات iOS.القيام بتثبيت تحديثات ios.