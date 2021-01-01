المواصفات و السعر ..بعد إتاحة Apple iPhone 14 Pro Max للطلب المسبق..

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صورة الخبر: Apple iPhone 14
Apple iPhone 14

أعلنت شركة آيفون إتاحة الطلب المسبق على الإصدار الجديد Apple iPhone 14 Pro Max وذلك حتى يتم الطرح الرسمي لـ Apple iPhone 14 Pro Max بالأسواق في 16 سبتمبر الجاري.

Iphone 14 pro max طلب مسبق
ومع بدء الطلب المسبق لـ Apple iPhone 14 Pro Max، ينشر «المصري اليوم»، تفاصيل أسعار ومواصفات الهاتف الجديد.

iPhone 14 Pro Max سعر في مصر
جاءت أسعار سلسلة هواتف iPhone 14 بالأسواق كالتالي وفقًا لما أعلنته الشركة:

$iPhone14 799

iPhone Plus $899

iPhone 14 pro $999

iPhone 14 pro max $1099
iPhone 14 Pro Max colors
وتأتي ألوان Apple iPhone 14 Pro Max كالتالي:

ذهبي.

فضي.

أسود فلكي.

ليلكي عميق.

Apple iPhone 14 Pro Max
وجاء أبرز مواصفات هاتف Apple iPhone 14 Pro Max كالتالي:

هاتف Apple iPhone 14 Pro Max مصمم ليدوم، إذ جاء التصميم متين بفضل درع السيراميك، وهو أقوى من زجاج أي هاتف ذكي.

الهاتف مقاوم للمياه.

يضيف إليك هاتف Apple iPhone 14 Pro Max ميزة Dynamic Island، وهو ابتكار غير مسبوق يعكس رؤية Apple السباقة في دمج عالمي المكونات والبرامج وكل ما بينهما، وتعد تلك الميزة هى مساحة تفاعلية تُبرز لك كل ما يهمّك من موسيقى ومكالمات فيس تايم وغيرها بطريقة تشدّ انتباهك ولا تشتته.

يستطيع Apple iPhone 14 Pro Max أن يكتشف تعرّضك لحادث سيارة خطير فيتصل بخدمات الطوارئ، ثم يبلغ الأشخاص الذين حددتهم كجهات اتصال للطوارئ.

Apple iPhone 14 Pro Max
زيادة وضوح الكاميرا الرئيسية الجديدة كلياً إذ تأتي بـ 48MP مع مستشعر متطور رباعي البكسلات.

أصبح النمط السينمائي يصوّر فيديوهات 4K HDR بمعدل 24 إطاراً في الثانية كما في السينما.

الفيديو أصبح أعلى جودة بهاتف Apple iPhone 14 Pro Max، فيمكنك الآن إجراء التعديلات بمنتهى السلاسة مستخدماً لقطات احترافية أخرى بوضوح 4K ومعدل 24 أو 30 إطاراً في الثانية.

يمكنك تعديل تأثير عمق المجال بعد الانتهاء من التصوير بـ Apple iPhone 14 Pro Max.

تطوير ميزة تقريب المسافات بهاتف Apple iPhone 14 Pro Max إلى 2x صور أفضل في الإضاءة الخافتة.

المصدر: المصرى اليوم

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