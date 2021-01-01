في مصر 30 ألف جنيه ثمن سامسونج جلاكسي s23



جلاكسي s23 جلاكسي s23

أطلقت شركة سامسونج جلاكسي هاتفا جديدا، يتميز بعدد من المميزات المختلفة، وهو أحدث نسخة من سلسلة سامسونج.



نعرض لكم في السطور التالية، مواصفات واحد من أكثر الهواتف التي تحتوي على الكثير من المميزات الرائعة، ومواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra المتميزة، والتي منها أنه يدعم الميكروفون الثانوي الذي يمنع الضوضاء أثناء استخدام الموبايل، كما يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأبيض والأخضر والبتنجاني.



مميزات الهاتف

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شاشة هاتف سامسونج كبيرة بحجم 6.8 بوصة تغطي واجهة الهاتف بالكامل مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى وسط الشاشة.الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.الهاتف مزود بأربع كاميرات بدقة 200 و10 و10 و12 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 8k.دقة الكاميرا الأمامية 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.ذاكرة الوصول العشوائي الرام 12 أو 16 جيجابايت.الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G يمكن أن تصل سرعتها حتى 10 جيجابايت.الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط.الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة.سعة بطارية الهاتف كبيرة 5000 ملي أمبير.مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 عمق يصل إلى متر ونصف لمدة 30 دقيقةSamsung Pay(فيزا، شهادة ماستركارد).قلم، زمن انتقال 9 مللي ثانية.تدعم معدل تحديث 120 هرتز.خاصية Always-On Displayأقأقصىطوع للشاشة 1750 شمعة.خاصية HDR10+طبقة حماية من زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس بلس.الفيديو تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطاراً بالثانية، 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية،أسعار الهاتف:سعر هاتف سامسونج s23 يختلف من دولة لأخرى والأسعار كالتالي:نسخة 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت تخزين ب 30 ألف جنيه في مصر على أمازون.أسعار جالسكي اس 23 الترا في المملكة العربية السعودية على جرير نسخة 12+ 256 جيجا بـ5299 ريالا سعوديا.سعر نسخة 12+ 512 جيجا في المملكة العربية السعودية بـ5699 ريالا سعوديا.سعر هاتف سامسونج جلاكسي نسخة 512+12 جيجا بـ464 دينارا كويتيا.سعر الهاتف في دولة الإمارات نسخة 512+ 12 جيجا بسعر 5499 دينارا إماراتيا.