تبدأ روسيا في الإنتاج الصناعي لصاروخ "أنغارا"

يجري الإنتاج الصناعي على دفعات لأجزاء الصواريخ من أسرة "أنغارا" على قدم وساق.
أعلن ذلك سيرغي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب "ساليوت" الروسي للتصاميم، بصفته فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. أما تجميع الصواريخ فسيتحقق في فرع شركة " ساليوت" في مدينة أومسك بغرب سيبيريا.
وأوضح أن تسليم صواريخ "أنغارا" المنتجة على دفعات لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية سيبدأ بحلول عام 2024.
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