تبدأ روسيا في الإنتاج الصناعي لصاروخ "أنغارا"

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صورة الخبر: صاروخ أنغارا
صاروخ أنغارا

يجري الإنتاج الصناعي على دفعات لأجزاء الصواريخ من أسرة "أنغارا" على قدم وساق.

أعلن ذلك سيرغي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب "ساليوت" الروسي للتصاميم، بصفته فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. أما تجميع الصواريخ فسيتحقق في فرع شركة " ساليوت" في مدينة أومسك بغرب سيبيريا.

وأوضح أن تسليم صواريخ "أنغارا" المنتجة على دفعات لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية سيبدأ بحلول عام 2024.

وتخطط مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية في نوفمبر عام 2024 لترميم 3 أقسام صناعية تابعة لشركة "ساليوت" تتخصص في إنتاج الصواريخ على دفعات وتجميعها وتجربتها في مدينة أومسك.

أما مركز "خرونيتشيف" الفضائي في موسكو فسيتولى إنتاج المرحلة الثالثة لصاروخ "أنغارا" الثقيل وتطوير تكنولوجيات الهيدروجين اللازمة لتزويد وحدات التسريع بالهيدروجين.

يذكر أن أسرة صواريخ "أنغارا" تتضمن الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل.

المصدر: روسيا اليوم

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