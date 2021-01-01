أسباب مهمة تدفعك لشراء هاتف آبل الجديد iPhone 14 Pro



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية، منذ أيام قليلة عن سلسلة iPhone 14 لعام 2022، حيث يأتي الجيل الجديد من هواتف آيفون بترقيات محسنة وجديدة تأتي لأول مرة، من بينها إضافة دعما للعمل مع الأقمار الصناعية.



فإذا كنت ترغب في ترقية هاتفك وتبحق عن مزايا إصدارات آبل الجديدة، في هذا الصدد، رصد موقع ''makeuseof''، بعض أهم الأسباب التي قد تدفعك لاقتناء هاتف iPhone 14 Pro الجديد، من بينها الميزات الآتية:



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1. استبدال النوتش القديم بـ Dynamic Island:أشارت الكثير من التسريبات إلى آبل تعتزم التخلى عن شق النوتش المخصص للكاميرا الأمامية بهواتف آيفون 14، وعلى الرغم من أن الشركة حققت ما قالته الشائعات ولكن مع iPhone 14 Pro والذي يقدم تصميم جديد لشق الكاميرا أكثر أناقة مع ميزة النوتش المتغيرة الجديدة أو Dynamic Island، إلا أن الجزيرة الديناميكية الجديدة من آبل، قد تسمح لمستخدمي آيفون بالتحكم في جميع الإشعارات الواردة على الهاتف، لكنها ليست مجرد مركز إعلام؛ إنها مساحة يمكنك من خلالها تتبع أي تطبيقات قيد التشغيل في الخلفية، حيث يمكنك استخدامها كمدير للهاتف موجود دائما لمهام التطبيقات في الخلفية مثل المكالمات الهاتفية والموسيقى وما إلى ذلك.2. شاشة تعمل دائمًا:هل تحب الشاشة التي تعمل دائما على ساعة Apple Watch؟، لذلك ستسعد أن علمت أن آبل أضافت هذه الميزة إلى iPhone 14 Pro، على الرغم من أنها ميزة قدمتها هواتف أندرويد قبل سنوات، حيث تمنحك الميزة خلفية سوداء وبعض النصوص التي تتيح لك رؤية معلومات مثل الوقت والإشعارات.3. ترقية الكاميرا الضخمة:يحتوي جهاز iPhone 14 Pro على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل رائدة في فئتها مع مستشعر رباعي البكسل، تتميز جميع هواتف آبل السابقة بكاميرات 12 ميجابكسل، هذه القفزة في الدقة، مقترنة بمستشعر كاميرا أكبر بنسبة 65? من الجيل السابق، تعني أن iPhone 14 Pro يمكنه التقاط المزيد من الضوء وإضافة المزيد من التفاصيل إلى الصور.4. معالج من الطراز العالمي:صنعت آبل أحدث معالج بها A16 Bionic حصريا لطرازات iPhone 14 Pro، وهو مبني على عملية 4 نانومتر ويمكنه أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، و ما يعنيه ذلك في العالم الحقيقي هو أن iPhone 14 Pro أكثر كفاءة وأسرع من أي iPhone آخر جاء من قبل، فهو أسرع بنسبة تصل إلى 40? من أجهزة المنافسين، إلى جانب الترقيات المتوقعة في السرعة وأداء الألعاب.5. الاتصال بالأقمار الصناعية:زودت آبل جميع هواتف سلسلة iPhone 14 بميزة خاصة، وهي الاتصال بالأقمار الصناعية، حيث سيمنح جهاز iPhone 14 Pro، مستخدميه القدرة على الاتصال بالأقمار الصناعية في حال تواجد في منطقة نائية خارج نطاق تغطية شبكات المحمول، فإذا تعرض لحالة طارئة يمكنه بسهولة الحصول على اتصال عبر إشارات الراديو الواردة، من الأقمار الصناعية المزودة بشرائح استقبال وإرسال للموجات اللاسلكية.