بالفيديو : تجربة قيادة لموديل 2023 من فولكس فاجن تيجوان أولسبيس

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صورة الخبر: فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarsGuide الاسترالي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2023 من سيارة فولكس فاجن تيجوان فئة أولسبيس (Allspace) الطويلة، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV مزودة بسبع مقاعد، وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من فولكس فاجن تيجوان فئة أولسبيس (Allspace) الطويلة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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