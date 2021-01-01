شركة جي بي غبور تقدم بايون 2022.. واحدة من أصغر سيارات SUV التي تقدمها هيونداي في مصر



بايون 2022 بايون 2022

تقدم شركة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات هيونداي في مصر، عدة موديلات من الشركة الكورية، ومن أبرزهم سيارتها بايون موديل 2022، والتي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، وتعتبر أصغر سيارة بهذه الفئة تقدمها هيونداي ضمن سياراتها المصممة أساسا للسوق الأوروبي.



ومحليا يتم طرح هذا الموديل بأربع فئات تم الإعلان عن أحدث أسعار لهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 475 ألف جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 500 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 525 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 550 ألف جنيه.ويتم تقديم هيونداي بايون 2022 محليا بمحرك بنزين 4 أسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 100 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم التجهيزات المتاحة بالفئات الأربعة من هذا الموديل فهي كالتالي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- مكابح مضادة للانغلاق ABS.- نظام لتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD.- نظام الاتزان الإلكتروني ESP.- مرايات جانبية بخاصية التسخين والطي كهربائيا.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- سنسور خلفي.- تكييف هواء يدوي.- فرش داخلي من القماش- إطارات بأطواق (جنوط) حديدية 15 بوصة.- زجاج خلفي داكن بخاصية التسخين.- مصابيح أمامية هالوجين.- إضاءة نهارية LED.- مصابيح جانبية بالمرايات LED.- مثبت ومحدد سرعة.- شاشة 3.8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مداخل USB وبلوتوث.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- وسائد هوائية جانبية وستائرية.- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مفتاح ذكي.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- مرآة داخلية ذاتية التعتيم.- سنسور أمامي.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام مساعد في تفادي الاصطدامات الأمامية.- نظام مساعد للحفاظ على السيارة في حارتها.- مقاعد أمامية رياضية.- نظام تحذير من النقطة العمياء للسائق.