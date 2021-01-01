الزيادات السابعة على أسعار نيسان "صني" و"سنترا" بعد طرحهما كموديلات 2023



نيسان صني نيسان صني

خلال النصف الأول من شهر أبريل الماضي أعلنت "نيسان موتور إيجيبت" عن طرح موديلات 2023 من السيارتين " صني Sunny" و"سنترا Sentra" المجمعتان محليًا، دون أن تتوقف الزيادات السعرية عليهما، والتي كانت آخرها زيادة مزدوجة خلال شهر أغسطس الماضي.. وبالأمس ارتفع سعر السيارتين من جديد، لتكون بذلك الزيادة السعرية السابعة على موديلات 2023 (والثامنة منذ ارتفاع الدولار) في الحادي والعشرين من مارس.



نيسان صني

بخصوص السيارة "صني " فكانت زيادات أسعار شهر أغسطس في المرتين تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، أما بالنسبة لزيادات سبتمبر الأخيرة فقد ارتفع سعر جميع الفئات بقيمة 5 آلاف جنيه لتصبح كما يلي:

?? سعر الفئة الأولى 261,400 جنيه

?? سعر الفئة الثانية 282,500 جنيه

?? سعر الفئة الثالثة 301,000 جنيه

?? سعر الفئة الرابعة 312,000 جنيه



تعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة (يدوي) 5 سرعات في الفئة الأولى، أو (أوتوماتيك) في الفئات الثلاثة الأخرى، فيما يعمل الوقود بنظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيًا ECCS.

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نيسان سنتراوحصلت السيدان "سنترا" على نفس قيمة زيادات صني أي 5 آلاف جنيه على جميع الفئات، بعد أن ارتفع سعرها خلال أغسطس في المرة الأولى بقيمة 5 آلاف جنيه، والثانية بقيمة 12 ألف جنيه.?? سعر الفئة الأولى 384,500 جنيه?? سعر الفئة الثانية 402,500 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 421,400 جنيه?? سعر الفئة الرابعة 425,400 جنيهتعتمد سنترا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر قادر على إنتاج 118 حصانًا و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.