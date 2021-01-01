الزيادات السابعة على أسعار نيسان "صني" و"سنترا" بعد طرحهما كموديلات 2023

خلال النصف الأول من شهر أبريل الماضي أعلنت "نيسان موتور إيجيبت" عن طرح موديلات 2023 من السيارتين " صني Sunny" و"سنترا Sentra" المجمعتان محليًا، دون أن تتوقف الزيادات السعرية عليهما، والتي كانت آخرها زيادة مزدوجة خلال شهر أغسطس الماضي.. وبالأمس ارتفع سعر السيارتين من جديد، لتكون بذلك الزيادة السعرية السابعة على موديلات 2023 (والثامنة منذ ارتفاع الدولار) في الحادي والعشرين من مارس.
نيسان صني
بخصوص السيارة "صني " فكانت زيادات أسعار شهر أغسطس في المرتين تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، أما بالنسبة لزيادات سبتمبر الأخيرة فقد ارتفع سعر جميع الفئات بقيمة 5 آلاف جنيه لتصبح كما يلي:
?? سعر الفئة الأولى 261,400 جنيه
?? سعر الفئة الثانية 282,500 جنيه
?? سعر الفئة الثالثة 301,000 جنيه
?? سعر الفئة الرابعة 312,000 جنيه
تعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة (يدوي) 5 سرعات في الفئة الأولى، أو (أوتوماتيك) في الفئات الثلاثة الأخرى، فيما يعمل الوقود بنظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيًا ECCS.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!