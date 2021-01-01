رفع أسعار "إم جي" بقيمة 20 ألف جنيه على جميع الموديلات



إم جي إم جي

في النصف الأول من شهر مارس ارتفع سعر سيارات "إم جي MG" وذلك قبل اشتعال أزمة الدولار، والتي أعقبها ارتفاع الأسعار مرة أخرى لتكون هذه أول زيادة سعرية مزدوجة للعلامة الإنجليزية خلال شهر واحد. ولكن في أغسطس الماضي أعلنت شركة المنصور للسيارات (وكيل إم جي) عن زيادة أخرى مزدوجة مرة في بداية الشهر ومرة أخرى في نهايته! وبالأمس تم الإعلان عن رفع الأسعار مرة أخرى بعد أقل من أسبوعين على القائمة الأخيرة، لتكون هذه هي الزيادة الثامنة لـ "إم جي" منذ ارتفاع الدولار.

الجدير بالذكر أن الزيادة الأولى لـ "إم جي" من بعد الدولار كانت في الحادي والثلاثين من شهر مارس، والزيادة الثانية في الرابع عشر من شهر أبريل، والزيادة الثالثة في اليوم العاشر من مايو، والزيادة الرابعة في أول يونيو، والخامسة في أول يوليو الماضي، بينما كل من السادسة والسابعة خلال شهر أغسطس.



إم جي 5

ارتفعت أسعار السيدان إم جي 5 في سبتمبر الجاري بقيمة 20 ألف جنيه على جميع الفئات.. فيما تراوحت قيمة زيادات الشهور السابقة ما بين 5 و 15 ألف جنيه، باستثناء الزيادة الأولى في آخر مارس والتي كانت قيمتها 28 ألف جنيه. وبالنسبة للأسعار الجديدة فهي كالتالي:

سعر الفئة الأولى 355,000 جنيه

سعر الفئة الثانية 380,000 جنيه

سعر الفئة الثالثة 400,000 جنيه

تعتمد MG 5 في فئاتها الثلاثة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا، قادر على توليد قوة 120 حصان، وأقصى عزم للدوران 120 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT. كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم.



إم جي 6

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بنفس قيمة الزيادة الجديدة على إم جي 5، ارتفع سعر "إم جي 6" في سبتمبر بقيمة 20 جنيه على جميع الفئات.. بعد أن كانت زيادات أغسطس بقيمة 10 و 15 ألف جنيه، وقبلهم زيادات الشهرين يونيو ويوليو بقيمة 10 آلاف جنيه، بينما الزيادة الثالثة لشهر مايو بقيمة 20 ألف جنيه، والثانية في أبريل قيمتها 25 ألف جنيه، والزيادة الأولى ما بين 35 و 40 ألف جنيه.سعر الفئة الأولى 480,000 جنيهسعر الفئة الثانية 500,000 جنيهسعر الفئة الثانية (فرش أحمر) 505,000 جنيهتعتمد إم جي 6 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 169 حصان، وأقصى عزم دوران 250 نيوتن/متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات، بحيث تتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.8 ثواني.. فيما يقدر متوسط استهلاك الوقود بنحو 5.8 لتر لكل 100 كم.إم جي ZSيستمر نفس السيناريو السابق حيث حصلت ZS هي الأخرى على زيادة 20 ألف جنيه على جميع فئاتها في سبتمبر، بينما كانت زيادات أغسطس بقيمة 10 و 15 ألف جنيه، وزيادات يوليو بقيمة 10 آلاف جنيه، وزيادات يونيو بقيمة 15 ألف جنيه، وقبلها زيادتين كل منهما بقيمة 20 ألف جنيه، بينما تراوحت قيمة الزيادة السعرية الأولى ما بين 29 إلى 35 ألف جنيه.. وبخصوص آخر أسعار للسيارة فهي كما يلي:سعر الفئة الأولى 425,000 جنيهسعر الفئة الثانية 440,000 جنيهسعر الفئة الثالثة 455,000 جنيهتأتي جميع فئات ZS بمحرك واحد سعته 1.5 لترًا تنطلق منه قوة حصانية قدرها 119 حصان وحد أقصى لعزم الدوران 150 نيوتن/متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 4 سرعات.إم جي HSللمرة الخامسة حصلت HS على نفس قيمة الزيادة السعرية وهي 20 ألف جنيه على الفئات الثلاثة، لتتطابق مع زيادات شهر أغسطس في المرتين وكذلك الشهرين (يوليو ويونيو)، وعلى نفس النهج تطابقت الزيادات السعرية في الشهرين (أبريل ومايو) بقيمة 25 ألف جنيه، بينما كانت الزيادة الأولى قدرها 48 ألف جنيه.. وبذلك تكون حصيلة الزيادات 198 ألف جنيه.سعر الفئة الأولى (فرش أسود) 630,000 جنيهسعر الفئة الثانية (فرش بني) 635,000 جنيهسعر الفئة الثالثة 640,000 جنيهتعتمد السيارة HS على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا يتصل بشاحن تيربو بحيث يمكنه توليد قوة 169 حصان وأقصى عزم دوران 250 نيوتن متر. وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي حيث تنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات TST، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.9 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/س.إم جي RX5وأخيرًا حصلت السيارة RX5 للمرة الرابعة على زيادة سعرية قيمتها 20 ألف جنيه، وهي نفس الزيادتين في أغسطس وكذلك نفس قيمة الزيادات في شهر يوليو الماضي.. بينما كانت زيادات يونيو بقيمة 15 ألف جنيه، وقبلهم زيادات أبريل ومايو بقيمة 25 ألف جنيه، وشهر مارس 43 ألف جنيه، أي أن الحصيلة تصل إلى 168 ألف جنيه منذ رفع سعر الدولار.. لتصبح أحدث أسعارها كالتالي:سعر الفئة الأولى 560,000 جنيهسعر الفئة الثانية 590,000 جنيهتعتمد RX5 في جميع فئاتها على محرك تيربو سعته 1,5 لترًا قادر على توليد قوة 169 حصانًا وحد أقصى لعزم الدوران 250 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 7 سرعات، حيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/س.