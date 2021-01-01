بنتلي تختتم سياراتها السيدان بالإصدار "فلاينج سبير سبيد" 2023



بنتلي بنتلي

اختتمت صانعة السيارات البريطانية "بنتلي" تشكيلة السيدان الوحيدة المتبقة لها بالإصدار "سبيد Speed" من سيارتها "فلاينج سبير - Flying Spur " موديل 2023، والذي يركز أكثر على الأداء، باعتباره الطريقة الوحيدة للحصول على سيارة بمحرك W-12 بعد وقف إنتاج النسخة القياسية منها في مايو.. أو يمكن الحصول على المحرك بطريقة أخرى من خلال الطراز "Mulliner" لكن بسعر أعلى ومن خلال برنامج يمنح خيارات إضافية حسب طلب العميل!



الشكل الخارجي



يتميز الإصدار "سبيد 2023" عن مختلف طرازات فلاينج سبير الأخرى، باللون الداكن الموجود على الشبكة الأمامية والمصابيح الأمامية والخلفية، كما تزين شارة "Speed" الرفرف الأمامي، فيما تأتي أغطية فتحة الوقود والزيت مرصعة بالجواهر.

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وتأتي السيارة بعجلات فريدة مقاس 22 بوصة والمتاحة باللون الأسود اللامع وكذلك اللون الداكن بالإضافة للفضي، مع إتاحة اختيار Pale Brodgar.. أما الجزء الأمامي من نظام الفرامل فهو مطلي باللون الأحمر مع شعار بنتلي، ويمكن تغيره للون الأسود مقابل تكلفة إضافية.المقصورة الداخليةأما عن المقصورة، استخدمت بنتلي خامة تطلق عليها"Dinamica Pure" والتي يقال أنها مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره بنسبة 73%، وتتنوع خيارات ألوان خامة الجلد المستخدمة لتصل إلى 15 لون،كما تظهر لمسات من اللون الأسود في الفئة القياسية مع إمكانية استبداله باختيارات أخرى بدون رسوم إضافية.ووفقا للعلامة البريطانية، تأتي سبيد برسومات جرافيك جديدة خاصة بشاشات عرض المعلومات والترفيهية مستوحاة من ساعات الكرونوجراف الفاخرة.. كما يظهر المزيد من شعار Speed داخل المقصورة، وتظهر الشارات أيضًا مضاءة على عتبات الأبواب.منظومة القوةتعتمد "فلاينج سبير سبيد" على نفس المحرك كما هو دون تغيير وهو W-12سعته 6.0 لترًا متصل بشاحن تيربو مزدوج قادر على توليد قوة 626 حصان،وهو بذلك أعلى من الإصدار S بفارق 84 حصان إلى جانب عزم دوران 900 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ZF ذي ثماني سرعات مثل باقي سيارات بنتلي فلاينج سبير، ووفقا للعلامة البريطانية تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.7 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 333 كم/س، وتأتي بنظام الدفع الكلي للعجلات ونظام الدفع الخلفي في الفئةالقياسية.تأتي سيارة "سبيد" أيضًا بنظام توجيه عزم الدوران القائم على الفرامل، ونظام بنتلي للتحكم الديناميكي في السيارة " Dynamic Ride " والذي يستخدم نظامًا كهربائيًا بقوة 48 فولت يحافظ على مستوى السيارة عند المنعطفات.كما حصلت السيارة على فرامل ديسك أمامية مصنوعة من الحديد مقاس 16.5 بوصة، ووفقا لبنتلي تعد الفرامل الأكبر في العالم، والتي منحتها الشركة من قبل لسيارتها "كونتينينتال جي تي Continental GT".لم تفصح بنتلي حتى الآن عن الأسعار، ولكن من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من سعر الطراز الأساسي ذي محرك V-8والذي يبلغ 200,000 دولارتقريبًا (مايعادل 3 مليونو847 ألف جنيه).