سعر الدولار اليوم الأحد 11-9-2022 أمام الجنيه في بداية التعاملات



سعر الدولار سعر الدولار

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 11-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية: 19.26 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري وفقًا لآخر تحديث صادر عن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف العملة الأمريكية، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.



سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول، 19.27 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.



سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

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