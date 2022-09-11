سعر الدولار اليوم الأحد 11-9-2022 أمام الجنيه في بداية التعاملات

سعر الدولار
بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 11-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية: 19.26 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري وفقًا لآخر تحديث صادر عن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف العملة الأمريكية، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول، 19.27 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك البركة
وبلغ سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية
حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 19.28 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 19.26 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 19.24 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.28 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي، مقابل الجنيه المصري، 19.24 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
حقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 19.24 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
وفي بنك أبوظبي التجاري، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 19.24 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.26 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي الأول
وجاء سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الأوّل عند مستوى: 19.24 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
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