وزارة التموين: المخزون الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 6.5 أشهر.. وتوريد 4.2 مليون طن قمح لأول مرة



رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية نجحت نجاحا باهرا في ملف الأمن الغذائي، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير اعتمادات مفتوحة للمخزون الاستراتيجي ورفع المخزون لـ6 أشهر.



وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أيمن ترهوني وزين العابدين خليفة، ببرنامج «بكرة أفضل»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن جهود الدولة أدت إلى توافر السلع بالمنافذ الحكومية التابعة للتموين والتي تمثل 1300 منفذا على مستوى الجمهورية ومنافذ «كلنا واحد» ومنافذ القوات المسلحة.



وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 6.5 أشهر، وتم توريد 4.2 مليون طن من القمح لأول مرة، مؤكدا أن أسعار السلع الاستراتيجية يتم نشرها على صفحة وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.

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وأشار إلى أن أسعار الفاكهة والخضروات ليس لها مثيل، موجها للمواطنين قائلا: «أنتم جزء من الرقابة، ويمكن الاتصال على 16528 أو عبر صفحة التموين لتوجيه أي شكوى»، مؤكدا أن من سيرفع أسعار السلع سيخسر «الجلد والساقط».