المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان: أتعهد بحل جميع العراقيل التي تواجه المطورين العقاريين قريباً



نائب وزير الإسكان نائب وزير الإسكان

وعد المهندس خالد عباس ، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بحل جميع العراقيل التى تواجه المطورين العقاريين داخل العاصمة الإدارية والعمل على حلها، من أجل تسليم المشروعات في مواعيدها .



وأضاف عباس، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، الذي يبث على فضائية النهار، اليوم الجمعة ، أن الدولة ستقوم بتوفير كل الدعم للشركات التى تعمل مع الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة ، إضافة إلى الجلوس معهم

والسماع للتحديات وحل جميع المشكلات، مضيفاً أن العاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة المقبلة، تحتاج إلى الكثير من العمل الجاد، مرحبا بدعوة المطورين العقاريين بالتعاون مع الشركة لتسويق العاصمة الإدارية الجديدة داخليا وخارجيا، مؤكدا على دورهم الكبير والهام في بناء العاصمة الجديدة، واعدا المطورين بعقد لقاءات دورية عامة معهم لمناقشة كافة التحديات التي تواجههم في استكمال مشروعاتهم، بالإضافة إلى عقد لقاءات خاصة بكل مطور لمعرفه مشكلاته الخاصة والعمل على حلها.



وأوضح العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الهيئة الهندسية ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قاما بدور كبير لبناء العاصمة الإدارية الجديدة ، مضيفاً أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أكبر شركة عقارية في الشرق الأوسط بل العالم ؛ حيث تمتلك مساحة شاسعة من الأراضي، والتي تصل حتى 230 ألف فدان.