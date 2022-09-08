مدير FFI : نعمل على مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر



السيسي يبحث مع رئيس شركة FFI الأسترالية التعاون بمجالات الطاقة السيسي يبحث مع رئيس شركة FFI الأسترالية التعاون بمجالات الطاقة

علق معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال لشركة FFI الأسترالية للطاقة، على الاجتماع الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع الشركة.



وقال «قنديل»: «الهيدروجين الأخضر مصدر من مصادر الطاقة الجديدة، وصحيح موجود منذ فترة لكن نما الاهتمام به بشكل كبير مؤخرًا، والأخضر يعني طاقة متجددة ونظيفة في توليد الهيدروجين، والذي يكون أهم المصادر في توليد الطاقة النظيفة خلال العقدين القادمين».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON E: «التقديرات تشير إلى أن 22% من حجم الطاقة المستخدمة في 2050 ستكون من الهيدروجين الأخضر».

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وأوضح أن مصر من الأسواق المهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، التي ترنو إليها أنظار المستثمرين خلال الفترة القادمة قائلاً: «عندنا خطط كبيرة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر».ورداً على سؤال الحديدي عن تكاليف إنتاج هذه الطاقة في ظل الأزمة العالمية وعودة بعض الدول لمصادر الطاقة التقليدية القديمة، قال: «أسعار البترول والغاز قفزت، و60% من تكلفة الهيدروجين تعود لاستخدام الطاقة الشمسية، والرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر تحتاج أحجام ضخمة من رأس المال ونحن ما زلنا في مراحل الدراسة».أتم: «نعمل على مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. وتفاصيل المشروع يتم دراستها مع الوزارات المختلفة لبحث الأراضي وفكرة التصدير وكافة العناصر، ونتوقع في خضم الاتفاق مع الحكومة أن يتم إبرام اتفاقية ملزمة قبل قمة المناخ كوب 27».واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء».