من الاشخاص الممنوعه من أكل الباذنجان؟

آخر الأخباراخبار منوعة › من الاشخاص الممنوعه من أكل الباذنجان؟

صورة الخبر: الباذنجان
الباذنجان

أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن على من يعاني من التهاب الرتج المعوي، تجنب تناول الباذنجان.

وتشير الخبيرة في حديث لموقع "Moscow 24"، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أيضا، التقليل قدر الإمكان من تناول الباذنجان.

وتضيف، ومن الأمراض الأخرى- التهاب الغدة الدرقية وكذلك أمراض المفاصل والأمعاء. وتؤكد على أن من يعاني من الحساسية أو التهاب الرتج المعوي الامتناع نهائيا عن تناول الباذنجان.

وتشير الخبيرة، إلى أن المواد الموجودة في الباذنجان، تساعد على تفاقم العمليات الالتهابية. وفي حالة التهاب الرتج، يمكن أن تدخل بذور الباذنجان في منطقة الأمعاء المصابة وتسبب تفاقم الحالة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على من الاشخاص الممنوعه من أكل الباذنجان؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99398

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager