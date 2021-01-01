من الاشخاص الممنوعه من أكل الباذنجان؟

أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن على من يعاني من التهاب الرتج المعوي، تجنب تناول الباذنجان.
وتشير الخبيرة في حديث لموقع "Moscow 24"، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أيضا، التقليل قدر الإمكان من تناول الباذنجان.
وتضيف، ومن الأمراض الأخرى- التهاب الغدة الدرقية وكذلك أمراض المفاصل والأمعاء. وتؤكد على أن من يعاني من الحساسية أو التهاب الرتج المعوي الامتناع نهائيا عن تناول الباذنجان.
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