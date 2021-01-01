اعرف سعر الليلة..جولة داخل منزل الملكة إليزابيث الريفى المعروض للإيجار..

يبحث الكثير من الأشخاص حول العالم من محبى الملكة إليزابيث الثانية التي توفت هذا الأسبوع، عن أغراضها وممتلكاتها وكافة الأشياء التي كانت محببة لقلبها، وأخيراً منزل " Queen's Sandringham Garden "، المطروح للإيجار على أحد المواقع المتخصصة لاستئجار المنازل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
أدرج منزل الحديقة الريفى الخاص بالملكة إليزابيث الثانية للإيجار بعد وفاتها، وتم إهداء هذا المنزل قديماً للأمير ألبرت في عام 1862 ، ثم تم استخدامه للاسترخاء وذلك لأنه يطل على حديقة مليئة بالأشجار مثل اللبلاب .
ويتكون المنزل من أربع غرف نوم في نورفولك، ومزين بديكور يعود لفترة الثمانينيات، ويمكن أن يستوعب ثمانية ضيوف في طابقين، ويكلف إيجار المنزل في الليلة الواحدة 300 جنيه إسترليني وهو الأن محجوز حتى عام 2024.
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