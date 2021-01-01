تعرف على فوائد ملح البحر الجمالية للعروس مذهلة



ملح البحر ملح البحر

فوائد ملح البحر الجمالية متعددة وكثيرة ولكن هناك الكثير لا يعرف الفرق بينه وبين الملح العادي حيث يمكن تحضيرها بوصفات طبيعية



ففوائد ملح البحر الجمالية متعددة، ولكن هناك الكثير من النساء المقبلات على الزواج لا يعرفن أبرز فوائده ليدخل ضمن نظام العناية الخاص بجمالهن قبل الزفاف، لذا نعرفك اليوم على أبرز فوائده للبشرة والشعر والأسنان والأظافر.. لتظهري في أفضل إطلالة



فوائد ملح البحر للأظافر

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تعاني الكثير من النساء من اصفرار الأظافر ويبحثن عن طرق طبيعية مختلفة لعلاجها وجعلها لامعة وقوية قبل الزفاف، لذا لا تترددي في اعتماد ملح البحر، فهو فعال جداً في جعل أظافرك صحية ومشرقة، فقط قومي بخلط ملعقة صغيرة من ملح البحر وأخرى من صودا الخبز وعصير الليمون مع نصف كوب من الماء الدافئ وضعي أظافرك في المزيج لمدة عشر دقائق، ثم نظفي أظافرك بلطف بفرشاة ناعمة.فوائد ملح البحر للاسنانفوائد ملح البحر لا تقتصر على البشرة أو الشعر فقط؛ بل يمكن أن تساعدك في إزالة البقع من أسنانك وجعلها أكثر بياضاً بطريقة سهلة وسريعة النتائج، فقط أضيفي ملعقة صغيرة من الملح وملعقتين كبيرتين من صودا الخبز ونظفي به أسنانك بواسطة فرشاة أسنان ناعمة يومياً للحصول على النتيجة التي تريدينها.فوائد ملح البحر للشعرهناك اعتقاد سائد بأن الملح ضار بالشعر، ولكن نؤكد لك العكس؛ لأن المعادن الموجودة فيه مفيدة جداً لصحة شعرك، فلتثبيت الشعر يمكنك إذابة ملعقة صغيرة من ملح البحر في الماء الدافئ، ثمّ تُضاف إليه نصف ملعقة من زيت جوز الهند السائل، ويُحفظ المزيج الناتج في زجاجة مثبت الشعر، لكن يجب أن تُرج قبل الاستعمال، وبهذه الطريقة يمكن الحصول على شعر ناعم، ويمكنك أن تعالجي قشرة الرأس من خلاله برش حبات الملح الخشنة على فروة الرأس قبل الاستحمام بنصف ساعة. ولشعر أكثر كثافة ولمعاناً قومي بخلط كمية صغيرة من ملح البحر في زيت الشعر وضعيه على فروة الرأس والخصلات لمدة 20 دقيقة، إذ تساعد هذه الوصفة في التخلص من قشرة الشعر أيضاً.فوائد ملح البحر للبشرةإن الملح يُنعش وينظف وينعم ويغذي البشرة، ويتم استخدامه بخلط حبات من ملح البحر الخشنة مع الماء، وتدليك البشرة به، وتركه عليها من دقيقة إلى خمس دقائق، ثمّ غسل البشرة، ويمكن اتباع هذه الطريقة قبل الاستحمام للتخلص من جميع السموم التي توجد داخل خلايا البشرة. ول ملح البحر دور في علاج الإكزيما، والصدفية، والجدري أو تهيجات الجلد الأخرى، وإذا كنت تعانين من حب الشباب فيمكنك التخلص منه بسهولة، فقط قومي بخلط ملعقتين من ملح البحر مع أربع ملاعق صغيرة من العسل، ثم ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها لمدة 15 دقيقة وبعدها اغمسي قطعة قماش في الماء الدافئ وضعيها على وجهك لمدة 30 ثانية وقومي بتدليك بشرتك بواسطة أصابعك في حركة دائرية لتقشيرها ثم شطفها بالماء، فهو يُعد بمثابة مقشر طبيعي للجلد يساعد على تنقية البشرة من الشوائب وقطع الغبار الدقيقة التي تظل عالقة على المسام، وتسبب شحوب الوجه وانتشار البثور والرؤوس السوداء، ويسهم في امتصاص الدهون الزائدة على سطح البشرة الدهنية أو المختلطة، من خلال تنظيم إفراز الدهون، وبالتالي الحصول على بشرة صافية ونضرة، إلى جانب كونه يساعد على التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات التي تحيط بالعين، حيث يعمل على تفتيح المناطق الداكنة وتخفيف حدة التورم أو الالتهاب، نتيجة التوتر والإرهاق الذي تعاني منه العروس قبل الزفاف