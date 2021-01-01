الأرصاد تُحذر من حالة الطقس اليوم الأحد (درجات الحرارة)

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، ويسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 36 درجة مئوية، جنوب الصعيد 41 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.



حالة الطقس مساء اليوم وغدًا السبت | طقس شديد البرودة وتحذيرات من شبورة كثيفة - صورة أرشيفية

الظواهر الجوية

وحذر خبراء الأرصاد من استمرار الظاهرة الجوية التي تؤثر على الرؤية وهى الشبورة المائية الخفيفة صباحا، التي تنتشر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع سريعا.

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وتصل مستوى الرؤية الأفقية الآن 6 آلاف متر، وناشدت المواطنين يتوخى الحذر والقيادة بهدوء والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق منعا لوقوع الحوادث وحرصا على سلامة المارة والركاب.11 يوما على انتهاء الصيفوأعلنت الأرصاد الجوية أنه باق 11 يوما على انتهاء صيف 2022، لنستقبل خريف 2022 يوم الجمعة والموافق 23 سبتمبر 2022.ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم الأربعاء القادم بقيم تصل ما بين 4 و6 درجات مئوية لتسجل القاهرة 32 درجة مئوية، ومدينة الإسكندرية 30 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار.ومن المتوقع ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد لتكسر حرارة الأجواء وتحد من تأثير الشمس خلال ساعات النهار.الرطوبة- الرطوبة في السواحل الشمالية 87%.- الرطوبة في الدلتا والقاهرة 79%.- الرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر 62 %.- الرطوبة في جنوب الصعيد 20 %.حالة البحر- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص والرياح شمالية غربية.-خليج السويس: خفيف وارتفاع الموج نص متر والرياح شمالية غربية.- البحر الأحمر: خفيفة إلى معتدل ارتفاع الموج من نص متر إلى متر الرياح شمالية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:الصغرى - العظميالقاهرة 23° 36°القليوبية 23° 36°الجيزة 23° 36°السلوم 23° 28°مطروح 24° 28°العلمين 24°. 29°واحة سيوة. 23° 32°الإسكندرية 25° 28°البحيرة 24° 35°كفرالشيخ 23° 34°دمياط 24° 28°بورسعيد 25° 28°العريش 23° 29°رفح 23° 29°الدقهلية 23° 36°الغربية 22° 37°الشرقية 23° 37°المنوفية 23° 37°الإسماعيلية. 23° 36°القنطرة غرب. 23°. 35°السويس. 23° 35°فايد. 23°. 35°نخل 19° 33°سانت كاترين. 15 ° 29°شرم الشيخ. 27° 33°الطور. 25° 34°راس سدر 25°. 30°ابو زنيمة. 25°. 30°ابو رديس. 25°. 31°دهب. 26°. 33°نويبع. 25°. 31°زعفرانة. 26°. 30°رأس غارب. 25°. 30°الغردقة. 28° 33°سفاجا. 29°. 33°مرسى علم 29° 34°بورغالب. 28°. 35°القصير. 28°. 34°رأس بناس. 28°. 38°شلاتين. 27° 37°أبورماد. 29°. 36°حلايب. 29° 38°رأس حدربة. 29°. 38°الواحات البحرية. 22°. 35°الفرافرة. 25°. 36°الدخلة. 24°. 37°الخارجة. 24°. 37°الفيوم. 23° 37°بنى سويف 24° 36°المنيا. 24° 37°أسيوط. 25° 38°سوهاج. 24° 38°قنا. 25° 39°الأقصر. 25° 40°إدفو. 25°. 39°أسوان. 25° 40°الوادى الجديد. 23° 37°