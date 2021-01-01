طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية



وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي

امتحان قدرات تمريض تعجيزي، هكذا وصف طلاب تمريض على مستوى الجمهورية، امتحان القدرات الذي خضعوا له منذ أيام، لذا دشنوا هاشتاج #قدرات_تمريض_ظالمة.. تعبيرا عن غضبهم بسبب امتحان القدرات الذي رسب بسببه أعداد كبيرة من مختلف معاهد التمريض على مستوى الجمهورية.



حيث قالت مي شعبان سعد، الطالبة بمعهد الحسين الجامعي، الحاصلة على مجموع 93% إن امتحان القدرات جاء تعجيزي لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، ولأول مرة يتم تغييره عن السنوات الماضية ليتحول من امتحان قدرات تمريض "روتيني" إلى امتحان يقضي على أحلام الطلاب في الالحتاق بـ كلية التمريض.



امتحان قدرات تمريض تعجيزي

وأضافت "مي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الامتحان جاء عبارة عن 50 سؤال في 11 ورقة، كلهم عبارة عن تشخيص للمرضى ومواقف طبية يصعب على طلاب كلية طب القصر العيني الإجابة عليهم في 60 دقيقة فقط، مطالبة بإعادة الامتحان بما يتماشى مع اللائحة الموضوعة له.

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وقالت إيمان الأمير عرفة، الطالبة بـ معهد فني تمريض الأزهر بدمياط الجديدة، إنها حاصلة 95%، ولن تستطيع الالتحاق بكلية التمريض التي تقبل من 75% بسبب امتحان قدرات تمريض تعجيزي.مخالفة للائحة الامتحانوأضافت إيمان أن امتحان قدرات تمريض لم يطبق به اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات حيث ينص على أن يتضمن الامتحان 25% لغة عربية، و25% اختبار للسمات الشخصية واختبار للنقد البناء، و25% لغة إنجليزية، بالإضافة إلي مقابلة شخصية، ولكن هذا لما يحدث على الإطلاق.وتابعت: "حرام اللي بيحصل فينا دا الامتحان كان غير متوقع علي الإطلاق، تضمن 50 سؤال لغة إنجليزية عبارة عن مواقف طيبة لم تُدَّرس للطلبة إطلاقا ولم يتعاملوا مع مثل هذه الأسئلة قبل ذلك، وهذا مخالف للوائح التي أصدرها المجلس الأعلي للجامعات.واستطردت: "معندناش مشكلة في تغيير شكل الامتحان لكن كنا لازم نتبلغ ونعرف إن امتحان قدرات تمريض مش هيبقى روتيني وهيكون كله مواقف طبية إيمان، 5 سنوات بنذاكر ونصرف على الدروس ولا حد حاسس بينا.. دا امتحان تعجيزي وفوق مستوى الطالب المتفوق".حرام مستقبل ولادك يضيعواستغاثت إيمان بـ وزير التعليم العالي قائلة: "حرام مستقبل أولادك يضيع بسبب امتحات من المفترض أنه روتيني.. انا جايبة 95% ومش هعرف ادخل كلية تمريض .. دا يرضي مين؟!".وقال محمود محمد فكري، الطالب بـ معهد فني تمريض الفيوم، والحاصل على 82%، إن المعهد به قرابة 500 طالب، معظمهم راسب، وعدد الناجحين لم يتجاوز 10 طلاب.وأضاف: "تفاجئنا بصعوبة الامتحان تعجيزي وفاق مستوي الطالب، ولم يرد إلينا في دراستنا السابقه وكان المطلوب منا اجتيازه خلال 60 دقيقه فقط وتم رسوب الطلاب بنسبة 97% ومنهم من هم حاصلين 89% إلي 99% ".وقفة احتجاجية غداوطالب مصطفى حسن حفظي، الطالب بالمعهد الفني الصحي تمريض بالزقازيق، والحاصل على 91%، المسئولين بسرعة إيجاد حل لمشكلتهم لان مستقبل طلاب معاهد التمريض على مستوى الجمهورية "اتدمر".وأشار مصطفى، إلى أن الامتحان تعجيزي للغاية لدرجة أن 621 طالب بالمعهد لم ينجح منهم سوى طالبة وحيدة فقط، مؤكد على أن طلاب كليات تمريض سينظمون وقفة احتجاجية غدا أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بإعادة الامتحان ومنح فرصة عادلة للطلاب لتحقيق حلمهم.