أحلى من الجاهز .. طريقة عمل فشار بالكراميل في المنزل

فشار بالكراميل
فشار بالكراميل من المسليات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار او الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات.
فقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فشار بالكراميل في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
مقادير فشار بالكراميل
ربع كيلو ذرة فشار
3/4كوب سكر بني
1/3كوب ماء
عصير ليمونة
ربع كوب كريمة طهي
50جرام مكعبات زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ربع ملعقة صغيرة ملح خشن
طريقة تحضير فشار بالكراميل
فى طاسة على النار نضع السكر البنى والماء ( لابد من أن يكون السكر البنى لونه غامق عشان يصل للون المطلوب (ويمكن استبداله بسكر ابيض ونتركه يتكرمل حتى يصل للون الغامق ) ثم نضيف عصير الليمونة ونقلب قليلا ثم نضيف الزبدة والفانيليا والبيكنج صودا والملح الخشن والكريمة ونقلب كل المكونات ونتركهم يغلوا ويتكون الكراميل ثم نضعها على الفشار ويقدم الفشار وبالهنا والشفا.
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