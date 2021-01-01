أحلى من الجاهز .. طريقة عمل فشار بالكراميل في المنزل



فشار بالكراميل فشار بالكراميل



فشار بالكراميل من المسليات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار او الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات.



فقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فشار بالكراميل في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.





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مقادير فشار بالكراميلربع كيلو ذرة فشار3/4كوب سكر بني1/3كوب ماءعصير ليمونةربع كوب كريمة طهي50جرام مكعبات زبدةملعقة صغيرة فانيلياربع ملعقة صغيرة بيكنج صوداربع ملعقة صغيرة ملح خشنطريقة تحضير فشار بالكراميلفى طاسة على النار نضع السكر البنى والماء ( لابد من أن يكون السكر البنى لونه غامق عشان يصل للون المطلوب (ويمكن استبداله بسكر ابيض ونتركه يتكرمل حتى يصل للون الغامق ) ثم نضيف عصير الليمونة ونقلب قليلا ثم نضيف الزبدة والفانيليا والبيكنج صودا والملح الخشن والكريمة ونقلب كل المكونات ونتركهم يغلوا ويتكون الكراميل ثم نضعها على الفشار ويقدم الفشار وبالهنا والشفا.