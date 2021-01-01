التقويم الشفاف حل مثالي للتخلص من مشاكل الأسنان



التقويم الشفاف التقويم الشفاف



قد تعاني بعض السيدات والبنات من مشاكل في الأسنان مثل إعوجاج الأسنان أو عدم اصطفافهم بشكل مثالي، وبالرغم من ذلك لا يفضلناستخدام التقويم العادي، لذا قد يكون التقويم الشفاف حل مثالي لهن.



يقول الدكتور مينا انطوان أخصائي تجميل وجراحات الاسنان يمكن للنساء اللواتي لديهن أسنان ملتوية ، أو فجوات بينها ، أو فراغات قلعأو عدد قليل من المفقودين ، وما إلى ذلك أن يخضعن لعمل التقويم الشفاف فهى مصنوعة من مادة البولي يوريثين غير مرئية وهذا يجعل منالصعب معرفة أنك ترتديها.



وأضاف أن التقويم الشفاف عبارة عن صواني شفافة مكونة من مادة خاصة تُستخدم لتقويم الأسنان المشابهة لتقويم الأسنان، تستخدمالمحاذاة قوى معتدلة وثابتة لتحريك الأسنان إلى وضعها الصحيح دون الحاجة إلى ارتداء الأسلاك المعدنية والأقواس.

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وتابع أخصائي تجميل وجراحة الأسنان قد لا تستغرق معالجة المصففات الشفافة وقتًا طويلاً أيضًا ، اعتمادًا على نوع حالتك ، توجد علاجات تقويم أقصر أيضًا، يمكن أن يكون لكل مجموعة وقت ارتداء من سبعة إلى أربعة عشر يومًا، هناك إصدارات علاجية أخرى مع فترةعلاج ممتدة من عدة أسابيع إلى شهور، خلال فترة العلاج ، قد تضطر إلى زيارة أخصائي تقويم الأسنان بشكل متقطع لإجراء فحوصاتروتينية.وأضاف أن التقويم الشفاف هو الطريقة الأكثر راحة لعلاج الحالات الشديدة مثل العضات المتصالبة والعضات المفتوحة والنفاثات الزائدة وماإلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتداء سلسلة من التقويمات خلال فترة محددة إلى تصحيح المشكلات، نظرًا لأنه يتعين عليك ارتداء أدوات التقويملأكثر من 20 ساعة يوميًا ، فقد تم تصميم هذه التقويمات الشفافة لتوفير أقصى درجات الراحة، من السهل تعديلها ولا تسبب أي إزعاجلأسنانك أو لسانك أو لثتك ، كما أنها قوية ومرنة للتآكل طويل الأمد.وأضاف مينا انطوان تسمح لك التقويمات الشفافة بمواصلة عملك اليومي دون أي عوائق على الإطلاق، يمكن إزالتها بسهولة بالغة ، يمكنكإخراجها أثناء الوجبات وتناول الطعام والشراب ما تريده أو تشتهيه، القاعدة الأكثر أهمية هنا هي عليك إزالة أدوات التقويم قبل تناول أيشيء وشربه باستثناء الماء، بعد إزالتها ، تذكر تخزين أدوات التقويم بشكل صحيح حتى لا تتلف.