هكذا يكون التطور الحركي عند الطفل في الشهر الأول

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التطور الحركي عند الطفل


تشعر الأم بالقلق الشديد في الشهر الأول من ولادة طفلها، وبالاخص إذا كان الطفل الاول لها؛ حيث أنها غالبا ما تشعر بأن طفلها لا يتحرك كثيرا في الشهر الاول، ولكن في السطور التالية سنوفر لكي بعض المعلومات عن التطور الحركة للطفل في الشهر الأول.



وقالت سالي مزروع مؤسسة موقع ماما جديدة، إن الطفل في الشهر الأول لا يمكن القيام بحركات ملحظة وكبيرة، وانما يحاول التأقلم على المحيط من حوله.



وتابعت مزروع في منشور لها عبر حشابها الرمسي على فيس بوك، أن هناك بعض الحركات التي يقوم بها الطفل في الشهر الأول؛ حيث يعد النوم على البطن أساس التطور الحركي لدى الرضيع؛ لذلك نلاحظ استلقاء الطفل على بطنه منذ أيامه الأولى.

وتابعت مزروح، أنه يجب على الطفل تحريك رأسه أثناء الاستلقاء من جانب إلى آخر، وفي حال كان الطفل لا يحصل على الدعم المناسب فقد رأسه يهبط نحو الخلف.

وأشارت مزروع، إلى أنه يتحرك الطفل خلال فترة النوم بضعة سنتيمترات بواسطة حركات الأطراف الانعكاسية، إذ يمكن أن نجده عند الاستيقاظ على الجانب الآخر من السرير.
وأوضحت مزروع، أنه تتصف حركات أطراف الطفل الأولية بعدم التناسق، إذ يقرب الطفل عادةً يديه من عينيه وفمه، كما تكون كفتا يديه مضمومتين في كثير من الأحيان ويمكنه إمساك الأشياء لفترات قصيرة.





وأكملت مزروع، أنه يستطيع الطفل في نهاية الشهر الأول رفع رأسه بضعة سنتيمترات وتحريكه من جانب إلى آخر، كما يبدأ الطفل بالتدحرج بشكل جانبي.

المصدر: elbalad

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