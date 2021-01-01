تعرف على أسبابه وطرق علاجه .. لو بتعاني من الشخير



الشخير الشخير



يحدث الشخير غالبا بسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) أو توقف التنفس خلال النوم، وذلك عندما ترتخي جدران حلق الشخص وتضيق أثناء النوم ، مما يسد مجاري الهواء.





وعندما يحدث انسداد في مجاري الهواء فإن هذا يقطع التنفس الطبيعي ، الامر الذي يؤدي لظهور بعض الأعراض، وتشمل : الشخير بصوت عال ، والتنفس الصاخب وصعوبة التنفس ، ونوبات متكررة عند انقطاع التنفس بسبب اللهاث والشخير.



ويؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على ما بين أربعة إلى 10 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة. في الولايات المتحدة ، يتأثر حوالي 22 مليون، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

قد يعجبك أيضا...

وأثناء نوبة إنقطاع النفس أثناء النوم، يؤدي نقص الأكسجين إلى تحفيز دماغ المريض على إخراجهم من النوم العميق لإعادة فتح مجاريهم الهوائية.هذه الانقطاعات المتكررة في النوم يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالتعب الشديد عند الإستيقاظ، دون أن يدرك سبب الشخير خلال فترة الليل .وهناك العديد مخاطر تزيد من حدث انقطاع التنفس والشخير أثناء النوم، وتشمل :_ زيادة الوزن؛ حيث و تزيد الدهون الزائدة في الجسم من كتلة الأنسجة الرخوة في الرقبة ._ الذكور اكثر عرضة لمخاطر الشخير وإنقطاع النفس خلال النوم._ يصاب الاشخاص بعد سن 40 عامًا أو أكثر بالشخير خلال النوم الناتج عن إنقطاع التنفس ._ وجود رقبة كبيرة_ شرب كميات كبيرة من الكحول- انقطاع الطمث بالنسبة للسيدات قد يؤدي إلى بعض التغيرات الهرمونية، مما تسبب في إرتخاء عضلات الحلق .ويشمل علاج الشخير الناتج عن إنقطاع التنفس خلال النوم في إجراء تغييرات في نمط الحياة ، مثل: إنقاص الوزن ، إذا لزم الأمر ، وتجنب تناول الكحوليات.بالإضافة إلى ذلك ، قد تمنع أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) إغلاق مجرى الهواء من خلال توفير إمداد مستمر للهواء المضغوط من خلال قناع، مما يساهم في التنفس بشكل جيد خلال النوم.ويمكن أيضًا استخدام جهاز تقدم الفك السفلي (MAD) ، والذي يشبه درع اللثة الذي يحمل الفك واللسان إلى الأمام لزيادة المساحة في مؤخرة الحلق، وقد ساهم ايضا هذا الجهاز في التخلص من مشكلة الشخير وإنقطاع التنفس خلال النوم.يؤدي عدم علاج الشخير الناتج عن انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) إلى زيادة خطر إصابة الشخص بالعديد من الامراض، مثل : إرتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والسكري من النوع الثاني.