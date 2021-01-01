هل فيتامين د يحمي من الإصابة بـ كورونا



فيتامين د فيتامين د



فيتامين د ضروري لجسمنا لامتصاص الكالسيوم والفوسفات ، والحفاظ على صحة عضلاتنا وأسناننا وكذلك عظامنا قوية ومن المعروف أيضًا أن فيتامين (د) يساعد جهاز المناعة على محاربة أي بكتيريا وفيروسات غازية.



في المرحلة الأولى من وباء فيروس كورونا ، لاحظ الأطباء أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) يبدو أنهم أكثر عرضة للوفاة من عدوى كورونا الشديدة. أدى ذلك إلى سيل من التكهنات على الإنترنت ، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ، بأن تناول مكملات فيتامين (د) يمكن أن يحميك من الإصابة بفيروس COVID. لذلك ، بدأ العديد من الأشخاص بشكل روتيني في تفرقع حبوب الفيتامينات ، دون معرفة ما إذا كانت أجسامهم تتطلب حقًا أي منها أم لا.



لكسر فقاعة الأسطورة هذه ، وجدت تجربتان سريريتان كبيرتان جديدتان أن تناول مكملات فيتامين (د) لن يمنعك حقًا من الإصابة بـ فيروس كورونا، أو أي عدوى تنفسية أخرى ، حتى لو كانت مستويات الفيتامين الحالية لديك منخفضة.

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أعطى بحث من المملكة المتحدة ، تم إجراؤه خلال ذروة الوباء ، 3100 شخص يعانون من مستويات غير كافية من فيتامين (د) جرعة منخفضة أو عالية من الفيتامين، كانت محاولتهم معرفة ما إذا كان تناول هذه المكملات الغذائية سيمنع فيروس كورونا أو أي عدوى تنفسية أخرى.أعطت تجربة سريرية عشوائية أخرى مزدوجة التعمية ، أجريت أيضًا أثناء الوباء ، حوالي 34000 نرويجي من زيت كبد سمك القد أو دواء وهمي ، لاختبار ما إذا كان هناك أي تأثير لفيتامين (د) على الوقاية من COVID. تم نشر الدراستين في المجلة الطبية البريطانية.ووجدت الدراسات أن مكملات فيتامين (د) سواء من خلال الجرعات العالية أو الجرعات المنخفضة أو زيت كبد سمك لم تقلل من مخاطر جميع أسباب التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI) بشكل عام ، وفيروس كورونا بشكل خاص.لم تجد أي من الدراستين أي تأثير وقائي من COVID بعد تناول مكملات فيتامين د.تتناقض دراسة أجريت في عام 2020 في مكسيكو سيتي مع هذه النتائج، في هذه الدراسة ، تم إعطاء المهنيين الصحيين 4000 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا أو دواء وهمي، وجد الباحثون أن هناك ، في الواقع ، تأثيرات وقائية من الفيتامين ، فعالة في شهر واحد.يجادل مؤلفو الدراسات الحديثة بأن دراسة 2020 أجريت قبل أن تكون اللقاحات متاحة على نطاق واسع، وأشار أحد مؤلفي الدراسة إلى أنه "يمكننا التأكد تمامًا من أن التطعيم هو وسيلة أكثر فعالية من فيتامين (د) الذي ربما لا يمنع COVID-19 على الإطلاق".ستوضح تجربتان سريريتان أخريان تجريان في الولايات المتحدة وكندا بشكل أكبر موقف مكملات فيتامين (د) في الوقاية من COVID.أهمية فيتامين دوفقا لبحث ، نقص فيتامين د يضعف جهاز المناعة، وجدت بعض الدراسات أيضًا أن مكمل فيتامين (د) يساعد على تهدئة رد فعل الجهاز المناعي المفرط في حالة الإصابة بعدوى فيروسات الجهاز التنفسي.تكمن مشكلة مكملات فيتامين (د) في أنه على عكس فيتامين (ج) ، فإن فيتامين (د) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويمكن أن "يتراكم" في النظام، هذا يعني أن جسمك غير قادر على استخدام المكملات الغذائية التي تتناولها ويمكن أن يؤدي التراكم إلى تسمم إذا واصلت تناول المكملات على مدى فترات طويلة.قال مؤلف الدراسة الدكتور آرني سورياس ، الباحث في قسم علم الأحياء الدقيقة في جامعة كاليفورنيا ، إن "الفكرة الرئيسية هي أنه بالنسبة للأشخاص بشكل عام ، لم يمنع مكمل فيتامين د COVID-19 أو COVID-19 الخطير أو التهابات الجهاز التنفسي الحادة المصحوبة بأعراض".في حال لاحظت علامات نقص فيتامين (د) ، فمن الأفضل إجراء الاختبار ومعرفة مستويات فيتامين (د) لديك، استشر طبيبك في حال احتجت إلى مكملات والتزم بالجرعة التي يذكرونها لأن الجرعة الزائدة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحتك.