العلاقة الزوجية .. هل تؤثر كثرة الإنجاب علىها



العلاقة الزوجية العلاقة الزوجية



تعد العلاقة الزوجية من الأور الهامة بالنسبة لمعظم الرجال، ولكن هل يمكن أن تتغير هذه العلاقة بعد مرور فترة من الزواج.



ووفقا لما جاء فى موقع “blueheart” فإن عامل الوقت لايؤثر بشكل كبير على انخفاض الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية وإنما تغير نمط الحياة وتحول الفتاة والرجل إلى أم وأب لديهم أعباء ومسئوليات.



وعندما يكن عدد الأبناء كبير جدا تنخفض الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية ليس من قبل المرأة فقط كما يعتقد البعض بل لدى الرجل أيضا.

قد يعجبك أيضا...

أظهرت الدراسات أن العديد من النساء يعانين من التعب والإجهاد الشديد مع الأطفال مما يجعلهن لي لديهن الطاقة الكافية لممارسة العلاقة الزوجية هذا بالإضافة إلى تغير شكل الجسد للأسوء وانخفاض الرغبة الجنسية بعد الولادات المتكررة.بالنسبة للرجل والمرأة قد يفوق إجهاد المهام اليومية الرغبة في ممارسة العلاقة الزوجية فهى المسيطرة على حياتهم ولكن يمكن إصلاح الوضع من خلال معالجة أسباب انخفاض العلاقة الزوجية بعد الإنجاب ، وهى:الصحة والعافيةالضغط عصبىنوعية النومالضغط عصبىالاختلالات الهرمونية