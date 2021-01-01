العلاقة الزوجية .. هل تؤثر كثرة الإنجاب علىها

تعد العلاقة الزوجية من الأور الهامة بالنسبة لمعظم الرجال، ولكن هل يمكن أن تتغير هذه العلاقة بعد مرور فترة من الزواج.
ووفقا لما جاء فى موقع “blueheart” فإن عامل الوقت لايؤثر بشكل كبير على انخفاض الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية وإنما تغير نمط الحياة وتحول الفتاة والرجل إلى أم وأب لديهم أعباء ومسئوليات.
وعندما يكن عدد الأبناء كبير جدا تنخفض الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية ليس من قبل المرأة فقط كما يعتقد البعض بل لدى الرجل أيضا.
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