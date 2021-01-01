تفاصيل تعاقد الأهلي مع السويسري كولر



السويسري كولر السويسري كولر





كشفت مصادر خاصة أن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يحصل علي 150 ألف يورو شهرياً برفقة الجهاز المعاون الخاص به .



وقال المصادر في تصريحات خاصة أن كولر يرتبط بشرط جزائي قيمته ثلاثة شهور مع الأهلي .

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ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة.ويتضمن الاجتماع مناقشة معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والافريقي.يحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كافة الأمور الإدارية ‏والفنية.ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر بعد غد الأثنين لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.وكان النادي قد تعاقد مع المدرب الجديد لمدة موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.