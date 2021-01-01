بعد خسارة سوبر لوسيل .. زيزو : أحيانا تفوز وأحيانا تتعلم

قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه أحيانا نفوز وأحيانا نتعلم، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض لبطولة كاس لوسيل، أمام نظيره الهلال السعودي، بركلات الترجيح.
ونشر زيزو صورة له من اللقاء عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أحيانا تفوز وأحيانا تتعلم".
من ناحية أخرى، تعود بعثة الفريق الكروي بنادى الزمالك، إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم، قادمة من قطر، بعدما خاض الفريق بالأمس مباراة قوية أمام الهلال السعودى على كأس لوسيل، حسمها بطل السعودية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة باستاد لوسيل.
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