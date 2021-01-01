بعد خسارة سوبر لوسيل .. زيزو : أحيانا تفوز وأحيانا تتعلم



زيزو زيزو



قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه أحيانا نفوز وأحيانا نتعلم، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض لبطولة كاس لوسيل، أمام نظيره الهلال السعودي، بركلات الترجيح.



ونشر زيزو صورة له من اللقاء عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أحيانا تفوز وأحيانا تتعلم".



من ناحية أخرى، تعود بعثة الفريق الكروي بنادى الزمالك، إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم، قادمة من قطر، بعدما خاض الفريق بالأمس مباراة قوية أمام الهلال السعودى على كأس لوسيل، حسمها بطل السعودية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة باستاد لوسيل.

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ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك من قطر فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل الوصول لمطار القاهرة الدولي فى العاشرة مساءً، ويحصل الفريق على راحة سلبية فور العودة قبل بدء الاستعداد لمباراتهم المقبلة أمام أيليكت سبور التشادى.وفى ذات الوقت بدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالى جيوسفالدوا فيريرا دراسة فريق إيليكت سبور التشادى المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى بدولة الكاميرون نظرا لقرار الإتحاد الأفريقي بعدم إقامة أي لقاء على ملاعب تشاد في الوقت الحالي.