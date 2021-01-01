وزارة التربية والتعليم .. تقرر سداد مصروفات المدارس الرسمية على 3 أقساط



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسدد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية على 3 أقساط فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد عليها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب على النحو التالى:



ـ من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائى القسط الأول 127 جنيها، القسط الثانى 89 جنيها والقسط الثالث 89 جنيها.



ـ الصف السادس الابتدائى القسط الأول91 جنيها والقسطين الثانى والثالث بواقع 57 جنيها للقسط.



ـ الحلقة الإعدادية، القسط الأول 91 جنيها و57 جنيها لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.



ـ الصف الأول الثانوى العام 218 جنيها للقسط الأول و151 جنيها للقسط الثانى و151 جنيها للقسط الثالث.



ـ الصفين الثانى والثالث الثانوى، 203 جنيها للقسط الأول و151 لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.



ـ الصف الأول الثانوى الفنى بكل أنواعه، 108 جنيها للقسط الأول و56 جنيها لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.



ـ الصفين الثانى والثالث الثانوى الفنى، 93 جنيها للقسط الأول و56 جنيها للقسطين الثانى والثالث.









وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:







- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.







- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.







- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.







- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.







- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).







- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

