نابولي يفوز على سبيزيا بالدوري الإيطالي.. فيديو



نابولي يفوز على سبيزيا نابولي يفوز على سبيزيا



حقق فريق نابولي فوزًا قاتًلا على سبيزيا بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما عصر اليوم، السبت، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.



قدم فريق نابولي مباراة كبيرة على الجانب الهجومي طوال أحداث الـ 90 دقيقة للقاء، أمام أداء دفاعي لفريق سبيزيا.



حاول فريق نابولي فى أكثر من مناسبة الوصول إلى شباك سبيزيا، لكن دون جدوى، بسبب الدفاع الحديدي للأخير.

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ونجح جياكومو راسبادوري، في خطف هدف الفوز القاتل لفريق نابولي أمام سبيزيا، بالدقيقة 89 من عمر المباراة.بهذه النتيجة، يرفع فريق نابولي رصيده للنقطة 14 ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري، فيما يتجمد رصيد فريق سبيزيا عند النقطة 5 في المركز الـ 14.لعب نابولي، 6 مباريات في بطولة الإيطالي هذا الموسم، مقسمين ما بين 4 إنتصارات وتعادلين على الترتيب.كان فريق نابولي، قد تغلب على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".https://www.dailymotion.com/video/x8dlkop#tab_embed