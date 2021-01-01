أول تعليق من فيريرا بعد خسارة كاس لوسيل



فيريرا فيريرا



أكد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني بنادي الزمالك، أن مباراة اليوم أمام الهلال السعودي بكأس لوسيل، كانت صعبة، في ظل جاهزية المنافس.



وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال السعودي: "أعلم أن مباراة الهلال السعودي صعبة منذ البداية، وهو الفريق الأقوى في الوقت الحالي وجاهز للمباراة أفضل من الزمالك".

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وأضاف: "الزمالك لم يحصل على راحة وهناك حالة من الإرهاق، لأن جدول المباريات ببطولة الدوري المصري كان صعبا، والبطولة انتهت في شهر أغسطس/آب الماضي".

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وتابع: "الزمالك خاض 4 تدريبات فقط قبل مباراة الهلال السعودي، وهناك البعض حصل على راحة في إحدى المباريات، بينما المنافس جاهز بشكل كامل".

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وأردف: "استطعنا تقديم مباراة جيدة أمام الهلال السعودي، وتأخرنا في البداية بهدف، لكن استطعنا العودة سريعا، ووصلنا لركلات الترجيح، لكن الهلال نجح في تحقيق الفوز".



وحرص فيريرا على توجيه التهنئة للاعبي الزمالك، كما وجه الشكر لجمهور القلعة البيضاء، لمؤازرة الفريق ومساندته في هذه المواجهة المهمة، وكان هدفنا العودة إلى القاهرة بكأس لوسيل.

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وواصل: "تم إعادة ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي، ولم تكن جيدة بالنسبة لنا لأنها تزيد الصعوبة على حارس المرمى، كما أن حارس الهلال تحرك هو الآخر في ركلات الترجيح، ولم تتم إعادة الركلة".وأكد فيريرا، أن الهلال السعودي يخوض مبارياته بشكل منتظم وفي دوري منظم بشكل جيد، لذلك يجب على اتحاد الكرة المصري عمل جدول مباريات يواكب كل دوريات العالم، حتى لا يعاني اللاعبون من الإرهاق".وأتم: "لدينا 4 أيام فقط قبل السفر إلى الكاميرون، لمواجهة بطل تشاد، وهي بداية تحدٍ جديد بدوري أبطال أفريقيا، والزمالك عازم على تقديم موسم جيد في حميع البطولات، لذلك نحتاج للعمل والجهد بشكل كبير".وتعجب فيريرا من مشاركة الزمالك في الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا، في حين أن ثالث الدوري المصري (الأهلي) يخوض البطولة من دور الـ32.