أول تعليق من فيريرا بعد خسارة كاس لوسيل

أكد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني بنادي الزمالك، أن مباراة اليوم أمام الهلال السعودي بكأس لوسيل، كانت صعبة، في ظل جاهزية المنافس.
وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال السعودي: "أعلم أن مباراة الهلال السعودي صعبة منذ البداية، وهو الفريق الأقوى في الوقت الحالي وجاهز للمباراة أفضل من الزمالك".
وأضاف: "الزمالك لم يحصل على راحة وهناك حالة من الإرهاق، لأن جدول المباريات ببطولة الدوري المصري كان صعبا، والبطولة انتهت في شهر أغسطس/آب الماضي".
وتابع: "الزمالك خاض 4 تدريبات فقط قبل مباراة الهلال السعودي، وهناك البعض حصل على راحة في إحدى المباريات، بينما المنافس جاهز بشكل كامل".
وأردف: "استطعنا تقديم مباراة جيدة أمام الهلال السعودي، وتأخرنا في البداية بهدف، لكن استطعنا العودة سريعا، ووصلنا لركلات الترجيح، لكن الهلال نجح في تحقيق الفوز".
وحرص فيريرا على توجيه التهنئة للاعبي الزمالك، كما وجه الشكر لجمهور القلعة البيضاء، لمؤازرة الفريق ومساندته في هذه المواجهة المهمة، وكان هدفنا العودة إلى القاهرة بكأس لوسيل.
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