هل تمتلكها؟ iOS 16 سيحذر المستخدمين عند توصيل هذه "الآيربودز"..

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أعلنت شركة أبل بالفعل أنها ستبدأ في طرح أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها - iOS 16 في 12 سبتمبر، إذ يوفر أحدث إصدار من نظام التشغيل العديد من الميزات المفيدة، وستمكن إحدى هذه الميزات المستخدمين من اكتشاف أجهزة AirPods "المزيفة".



ووفقًا لتقرير عبر الإنترنت صادر عن 9to5Mac ، سيحذر iOS 16 المستخدمين الآن إذا حاولوا إقران AirPods المزيفة بجهاز iPhone أو iPad، ووفقًا للتقرير ، تم العثور على رمز في الإصدار التجريبي المرشح للإصدار الذي تم إصداره للمطورين والذي يسلط الضوء على وجود الميزة.



ويكشف الرمز الذي تم العثور عليه أن iOS 16 يمكنه اكتشاف أجهزة AirPods "المزيفة"، وتبدو بعض أجهزة AirPods المزيفة المتوفرة في السوق مماثلة تمامًا لتلك الأصلية ويمكنها أيضًا تشغيل بعض ميزات النظام.



سيقوم أحدث إصدار من نظام التشغيل الآن بتنبيه المستخدمين كلما حاولوا إقران أجهزة AirPods المكررة بجهاز iPhone أو iPad الخاص بهم، تقول الرسالة: "لا يمكن التحقق من أن سماعات الرأس هذه هي AirPods أصلية وقد لا تتصرف كما هو متوقع".



سيلاحظ المستخدمون بعد ذلك زر "مزيد من المعلومات" والذي يُقال إنه سيعيد توجيههم إلى مقال دعم على موقع ويب أبل يحتوي على مزيد من التفاصيل، ستقوم المقالة أيضًا بتثقيف المستخدمين حول كيفية تحديد أجهزة AirPods الأصلية.



سيمنح التنبيه المستخدمين أيضًا خيار عدم توصيل أجهزة AirPods بجهاز iPhone الخاص بهم، يضيف التقرير أيضًا أنه لا توجد حاليًا معلومات حول كيفية قيام أبل بمنع أجهزة AirPods المزيفة من العمل مع iPhone أو iPad.



ولن تؤثر هذه الميزة الجديدة على سماعات الرأس الأخرى المتوفرة في السوق. لا يزال بإمكان المستخدمين استخدام سماعات الأذن وسماعات الرأس الأخرى المتوافقة مع نظام التشغيل iOS مع أجهزتهم.