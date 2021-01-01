حفظ الرسائل قبل حذفها.. قريبا تحديث ضخم يصل واتساب



واتساب واتساب

يقدم واتساب WhatsApp، العديد من المميزات الرائعة والمفيدة لمستخدميه كل فترة، التي تعمل على تغيير طريقة استخدامهم للتطبيق، وكالمعتاد تظهر تحديثات المزايا الجديدة ضم الإصدار التجريبي للتطبيق أولا، وعلى ما يبدو أن واتساب على وشك أن يضيف ميزة جديدة قد تساعد في حل أحد مشاكله.



وأفاد تقرير جديد، إن تطبيق الدردشة الأشهر واتساب، يختبر حاليا ميزة قد تسمح لمستخدميه بحفظ الدردشات قبل حذفها نهائيا، فإذا كنت ترغب في مسح رسائل واتساب الخاصة بك بعد إرسالها، فأبدا بالبحث عنها الآن.



ما هي ميزة الرسائل المحفوظة؟

ووفقا لما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، يظهر تحليل إصدار تجريبي حديث أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" Meta، سيحصل قريبا على تحديثا ضخم يمكن أن يقدم ميزة تتيح للمستخدمين بحفظ بعض الرسائل في موقف معين.

قد يعجبك أيضا...

وبحسب ما ذكره فريق موقع التكنولوجيا WABetaInfo، سيجلب واتساب في تحديث مستقبلي، ميزة جديدة يطلق عليها اسم الرسائل المحفوظة أو Kept messages، حيث ستعمل وظيفة الاحتفاظ بالرسالة الجديدة بشكل فعال إلى إبطال إعداد "الرسائل المختفية" الشائع بالتطبيق، والذي يتيح للمستخدمين إمكانية التدمير الذاتي لرسائلهم تلقائيًا بعد إرسالها.ويمكن للمستخدمين اختيار اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما، فعندما يتم تعيين المؤقت تنتهي صلاحية الرسائل المحددة وتختفي نهائيا، إذ يقوم النظام الأساسي للتطبيق بحذفها تلقائيا من الدردشة، ولكن ماذا يحدث عندما تريد حفظ هذه الرسائل قبل اختفائها؟.وفي حال أردت الاحتفاظ ببعض الرسائل قبل حذفها، سيسمح التحديث القادم للمستخدمين باختيار بعض الرسائل للاحتفاظ بها قبل الحذف، حيث سيصبح بإمكان أي مستخدم في المحادثة يقرر الاحتفاظ برسائل محددة أن يحتفظ بها للجميع، لذا فإن خيار الرسائل المحفوظة هو ببساطة رسائل تختفي ولكن بدون انتهاء الصلاحية.ونظرا لأنه يمكن للجميع أن يقرروا الاحتفاظ برسالة تختفي في المحادثة بغض النظر عن انتهاء صلاحيتها، فيمكنهم أيضًا أن يقرروا إلغاء الاحتفاظ بها لاحقا حتى تنتهي صلاحية الرسالة مرة أخرى، إن إزالتها من الرسائل المحتفظ بها مفيد عندما لا ترغب في اختفاء الرسالة وإبقائها في الدردشة.وفي أثناء إزالة الرسائل المختفية من الدردشة باستخدام ميزة الاحتفاظ بالرسالة الجديدة، سيتم تخزينها في مجلد منفصل حتي يمكن الرجوع إليها في أي وقت، إذ يمكن لجميع أعضاء المحادثة المعنية عرض الرسائل المحفوظة ما لم يحدد المسؤول خلاف ذلك، حيث يتمتع المسؤول بالسلطة المطلقة على تحديد ما إذا كانت الرسائل ستختفي أو يمكن الاحتفاظ بها.وأوضح تقرير "WABetaInfo"، أن واتساب سيصدر تنبيها عندما يتعذر الاحتفاظ برسالة تختفي، ي هذه الحالة ، قام مؤلف الرسالة المختفية بإزالة الرسالة من الرسائل المحفوظة بحيث لا يمكن لأي شخص آخر في المحادثة الاحتفاظ بها مرة أخرى، إذ يعد هذا التنبيه طريقة للتأكد من أن الأشخاص الذين يريدون إزالة رسائلهم الخاصة يمكنهم القيام بذلك دون عوائق.وفي الوقت نفسه، يقوم واتساب بالاحتفاظ برسالة ما ويتم حفظها مثل "رسالة مميزة بنجمة" ولكنها موجودة في تبويب مختلف ضمن معلومات الدردشة يسمى الرسائل المحفوظة، ووفقًا لـ WABetaInfo، يمكن لمؤلفي الرسائل المختفية اختيار إزالتها لاحقًا من مجلد الرسائل المحفوظة، مما يعني أن مؤلفي الرسالة المختفية لا يزالون يتحكمون في من يمكن أن يراها، ومن غير الواضح متى سيتم إطلاق ميزة المراسلة المحفوظة، لأنها لا تزال قيد التطوير في الوقت الحالي.