ميزات جبارة قادمة لهاتفك بفضل iOS 16..الآيفون شكل تاني..

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يحصل مستخدمو هواتف آيفون خلال الأيام القلية القادمة على أكبر ترقية لهواتفهم مع إصدار شركة آبل لنظام التشغيل الأحدث iOS 16 في 12 سبتمبر المقبل، حيث سيوفر النظام الجديد عددا كبيرا من الميزات الجبارة التي ستغير شكل واستخدام هواتف آيفون.



وحددت آبل هواتف آيفون التي ستحصل على نظام التشغيل الجديد iOS 16 ، حيث ستتوفر فقط لمستخدمي iPhone 8 والجيل الثاني من iPhone SE وجميع الطرز الأحدث بدءا من هواتف آيفون X و 11 و 12 و 13 و 14 ، وفقا لـ موقع CNET.



وستصدر آبل ميزة جديدة لحماية خصوصية الصور لدى المستخدمين من خلال إزالة الخلفية الخاصة بالصور تماما، وذلك لمنع الإحراج عن المستخدمين، والتي ستكون بمثابة برنامج فوتوشوب Photoshop مخصص في الصور يمكن التعديل من خلاله، وإزالة الخلفية المحرجة والخاصة بالصور تماما.

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ومن ميزات الخصوصية التي ستأتي ضمن نظام iOS 16 ، ميزة فحص الأمان والتي تعتبر بمثابة نجاة للأشخاص الذين في علاقات مع أشخاص مسيئين، حيث يمكن للمستخدمين مراجعة وإعادة تعيين من لديه حق الوصول إلى معلومات الموقع وكذلك كلمات المرور والرسائل والتطبيقات الأخرى على هواتف آيفون.وتتيح ميزة فحص الأمان للمستخدمين إبطال الوصول إلى مواقعهم وكلمات المرور وحساب iCloud الخاص بهم ، وهو أمر يمكن أن يكون ضروريًا للأشخاص الذين يتعرضون للعنف المنزلي.كما سيوفر نظام iOS 16 شاشة قفل جديدة تسمح بمزيد من التخصيص للخط واللون في الوقت والتاريخ، مع تبديل صور الخلفية الخاصة بهم على مدار اليوم أو اختيار الخلفيات المتحركة.وتغير شاشة القفل الجديدة الطريقة التي يرى المستخدمون بها الإشعارات على صورة الخلفية عندما يكون هواتفهم مقفولة، و بدلاً من الظهور أعلى الشاشة ، ستظهر الإشعارات في الأسفل.وأضافت آبل تغييرات كبيرة على تطبيق iMessage الخاص بها ، بما في ذلك خيارات لتحرير الرسائل وإلغاء الإرسال ووضع علامة على سلاسل الرسائل غير المقروءة.وتوسعت ميزة Live Text لتكون قادرة ليس فقط من العمل على نسخ النص من الصور، إلى نسخ مقاطع محددة من الفيديو، حيث ستظهر ميزة Live Text من آبل على الفيديو، حيث سيكون إجراءات متاحة عند استخدام النص المباشر في الصور أو مقاطع الفيديو.