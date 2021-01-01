تعرف على خاصية الحالة التي يخطط ”واتساب” لإضافتها

تخطط «واتساب» لإضافة خاصية مشاهدة الحالة مباشرة من قائمة المحادثات.
وتسمح هذه الخاصية التي تشبه خدمة القصص لمستخدمي واتساب بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد مرور 24 ساعة مباشرة ضمن التطبيق. ومع أن هذه الخاصية ليست بنفس شعبية خاصية القصص الموجودة في منصة إنستجرام المملوكة لشركة ميتا مالكة واتساب أيضاً، لكنها قد تكون مفيدة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون واتساب لبيع الخدمات أو المنتجات، بحسب موقع 9to5mac التقني.
وتعمل واتساب على توفير هذه الخاصية للأجهزة التي تعمل بنظام iOS، وهي هواتف آيفون. ولتوضيح الطريقة التي تعمل بها الخاصية الجديدة، فقد قال موقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتساب دائماً: «عندما تقوم إحدى جهات الاتصال بنشر تحديث جديد للحالة، تبقى هذه الحالة ظاهرة دائماً داخل قائمة الدردشة».
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