تعرف على خاصية الحالة التي يخطط ”واتساب” لإضافتها

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

تخطط «واتساب» لإضافة خاصية مشاهدة الحالة مباشرة من قائمة المحادثات.

وتسمح هذه الخاصية التي تشبه خدمة القصص لمستخدمي واتساب بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد مرور 24 ساعة مباشرة ضمن التطبيق. ومع أن هذه الخاصية ليست بنفس شعبية خاصية القصص الموجودة في منصة إنستجرام المملوكة لشركة ميتا مالكة واتساب أيضاً، لكنها قد تكون مفيدة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون واتساب لبيع الخدمات أو المنتجات، بحسب موقع 9to5mac التقني.

وتعمل واتساب على توفير هذه الخاصية للأجهزة التي تعمل بنظام iOS، وهي هواتف آيفون. ولتوضيح الطريقة التي تعمل بها الخاصية الجديدة، فقد قال موقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتساب دائماً: «عندما تقوم إحدى جهات الاتصال بنشر تحديث جديد للحالة، تبقى هذه الحالة ظاهرة دائماً داخل قائمة الدردشة».

ويبدو أن جزءاً صغيراً فقط من مختبري نسخة بيتا التجريبية كانوا قادرين على تجربة هذه الخاصية حتى الآن. وبوجود خاصية الحالة في قائمة الدردشات، لا يعطي هذا دفعة قوية لهذه الوظيفة فقط، بل يمكن أن تمثل هذه الخطوة طريقة لواتساب كي تدخل الإعلانات بينما يشاهد المستخدمون صور / فيديوهات الحالة – تماماً كما يحدث في قصص إنستجرام.

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لحسن الحظ، قالت واتساب إن المستخدمين سيبقى لديهم الخيار ليحددوا إن كانوا يريدون رؤية صور الحالة مباشرة في قائمة الدردشة، بالتالي فإن المستخدمين حالياً سيكون لديهم الخيار لفعل ذلك أو تجنبه.

المصدر: السلطة

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