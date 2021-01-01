خبير يُحذر من بعض التطبيقات: تسبب اختراق الهواتف..أبرزها ”واتساب الذهبي”..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أوضح المهندس أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، خطوات الأمان الإلكتروني لمواجهة الاختراق والتجسس عبر الهاتف، مؤكدًا أن اكتشاف ثغرات أكثر على مدار السنوات الماضية ساعد على سهولة عمليات اختراق الهواتف المحمولة.

وخلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أكد طارق أن اللينكات المكتوبة بجانبها "أنقر للمزيد" من أخطر الأدوات التي قد تسبب اختراق الهواتف، موضحًا أن الروابط الوهمية تجمع أكبر معلومات عن المستخدمين.

وكشف خبير أمن المعلومات عن طريقة لمعرفة الروابط المجهولة من الروابط الصحيحة، وهي عن طريق فتح موقع "فيروس توتال" ونسخ الرابط ووضعه للموقع، وهو بدوره يكشف صحة الموقع للمستخدم، موضحًا أنه في حالة ظهور بعض النقاط بالكامل باللون الأخضر يكون رابطا صحيحا، أما في حالة ظهور نقطة واحدة حمراء فهو إنذار بأن الرابط للاختراق.

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وحذر خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، من استخدام التطبيقات البديلة مثل واتساب الذهبي، متابعًا: "أكبر غلط وجود هذه التطبيقات على الموبايل".

المصدر: السلطة

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