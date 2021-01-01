تحصل هواتف أندرويد قريبا على ميزة جبارة تنافس آيفون

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تعمل شركة جوجل الأمريكية على إطلاق ميزة فائقة لمستخدمي هواتف أندرويد ضمن نظام تشغيلها القادم Android 13 ، والمقرر الإعلان رسميا عنه الشهر القادم، حيث ستغير هذه الميزة الطريقة التي تعمل بها الهواتف الذكية.







وبحسب موقع The Verge فإن هواتف أندرويد ستحصل على ميزة Clear Calling أو “ الاتصال النقي بدون مشكلات” حيث سيحصل المستخدمين على مكالمات هاتفية بدون إزعاج أو مشكلات تقنية أثناء الاتصال.

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لهذا السبب.. ابنة ستيف جوبز تسخر من هواتف آيفون iPhone 14 جوجل تحذر مجددا.. قم بتثبيت هذا التحديث فورا آبل تواجه مشكلات كبيرة مع هواتف iPhone 14 .. ما القصة ؟ بسعر منافس.. جوجل تعتزم إطلاق واحد من أفضل أجهزة التابلت للفئة المتوسطةوستعمل الميزة الجديدة من جوجل على تقليل الضوضاء في الخلفية أثناء المكالمات، حيث ستتوفر ميزة Clear Calling على معظم شبكات هواتف أندرويد، ولكنها غير متاحة للاتصال عبر Wi-Fi .وفقا للتقارير التي تزعم قدوم ميزة Clear Calling فإن جوجل لن تطلع على المحتوى من المكالمات الهاتفية التي سيجريها المستخدمون، حيث كانت جوجل استخدمت مؤخرا مثل هذه الميزة في تطبيق الفيديو المملوك لها Google Meet، حيث استخدمت تقنيات للذكاء الاصطناعي لقمع ضوضاء الخلفية.ومنذ أيام، أعلنت شركة آبل عن ميزة SOS للطوارئ الخاصة بهواتف iPhone 14 عبر ميزة القمر الصناعي، والتي تتيح الاتصال بالطوارئ في الأماكن النائية أو تلك التي تكون فيه الإشارة ضعيفة.وتسمح وظيفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف iPhone 14 بإرسال رسائل قصيرة إلى جهات اتصال الطوارئ عبر شبكة الأقمار الصناعية دون المرور عبر الناقل، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الأقمار الصناعية حتى في حالة عدم وجود تغطية إشارة 4G أو 5G.