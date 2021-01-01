تحذير من استخدام تطبيق على الهواتف المحمولة فى سوريا.

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حذرت الهيئة الوطنية السورية لخدمات الشبكة المواطنين من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على الهواتف المحمولة في البلاد.



وقالت الهيئة في بيان تحذيري عبر صفحتها في "فيسبوك" إن خطورة ذلك التطبيق "تكمن في جمع معلومات عن كافة الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية، والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية، كما يشكل التطبيق أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها".



وأشارت الهيئة إلى أن استخدام هذا التطبيق يعرض المستخدم "للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها".

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وأهابت الهيئة بالسوريين "بمختلف شرائحهم وأماكن تواجدهم الوعي والتعامل بجدية مع هذا التحذير وعدم استخدام هذا التطبيق المحظور أو نشره تحت أي ظرف أو مبرر أو التعامل مع الأطراف المشغلة أو التي قد تستفيد من استخدام هذا التطبيق ضمن الشبكة السورية".كما طالبت بـ "عدم الانجرار خلف الأصوات التي تحاول التقليل من شأن التحذيرات الأمنية التي تطلقها الهيئة".