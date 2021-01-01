تحذير من استخدام تطبيق على الهواتف المحمولة فى سوريا.

حذرت الهيئة الوطنية السورية لخدمات الشبكة المواطنين من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على الهواتف المحمولة في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان تحذيري عبر صفحتها في "فيسبوك" إن خطورة ذلك التطبيق "تكمن في جمع معلومات عن كافة الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية، والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية، كما يشكل التطبيق أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها".
وأشارت الهيئة إلى أن استخدام هذا التطبيق يعرض المستخدم "للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!