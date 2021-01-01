ستصبح بورش باناميرا الجديدة سيارة كهربائية



بورش باناميرا بورش باناميرا

تعمل بورش على تطوير الجيل التالي من باناميرا لتصبح سيارة كهربائية أعلى من تايكان الحالية.



بالرغم من ذلك ستأتي السيارتان على أساس قاعدة عجلات Scalable Systems Platform (SSP) التابعة لمجموعة فولكس واجن، وتشير التقارير إلى أن داخلية السيارات ستصبح أوسع، وفي نفس الوقت سيصبح مركز الثقل اكثر انخفاضاً. من المتوقع أيضاً أن تأتي باناميرا الكهربائية بطول مقارب لشقيقتها باناميرا ذات قاعدة العجلات الطولية الحالية.



ستظهر بورش باناميرا الكهربائية لأول بعد منتصف العقد، ولكن نسخة محركات الوقود لن تذهب بعيداً وستستمر لغاية عام 2030 على الأقل. من المفهوم أن شركة صناعة السيارات تعمل على سيارة SUV جديدة ذات سبعة مقاعد ستكون أول طراز يستخدم منصة SSP Sport. من المتوقع أن تظهر سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من بورشه لأول مرة في منتصف العقد.