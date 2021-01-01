ستصبح بورش باناميرا الجديدة سيارة كهربائية

آخر الأخبارأخبار السيارات › ستصبح بورش باناميرا الجديدة سيارة كهربائية

صورة الخبر: بورش باناميرا
بورش باناميرا

تعمل بورش على تطوير الجيل التالي من باناميرا لتصبح سيارة كهربائية أعلى من تايكان الحالية.

بالرغم من ذلك ستأتي السيارتان على أساس قاعدة عجلات Scalable Systems Platform (SSP) التابعة لمجموعة فولكس واجن، وتشير التقارير إلى أن داخلية السيارات ستصبح أوسع، وفي نفس الوقت سيصبح مركز الثقل اكثر انخفاضاً. من المتوقع أيضاً أن تأتي باناميرا الكهربائية بطول مقارب لشقيقتها باناميرا ذات قاعدة العجلات الطولية الحالية.

ستظهر بورش باناميرا الكهربائية لأول بعد منتصف العقد، ولكن نسخة محركات الوقود لن تذهب بعيداً وستستمر لغاية عام 2030 على الأقل. من المفهوم أن شركة صناعة السيارات تعمل على سيارة SUV جديدة ذات سبعة مقاعد ستكون أول طراز يستخدم منصة SSP Sport. من المتوقع أن تظهر سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من بورشه لأول مرة في منتصف العقد.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ستصبح بورش باناميرا الجديدة سيارة كهربائية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12062

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager