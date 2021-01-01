تعرض جيب واجونيير S الكهربائية سيارة إنتاجية لعام 2024



جيب واجونيير S جيب واجونيير S

تصدرت جيب واجونيير S بتقديمها لمحة عن مستقبل سيارة كهربائية إنتاجية من جيب لمنافسة سيارات الـ SUV الفاخرة.



السيارة هي أحد 4 سيارات كشفت عنها جيب، وتتميز واجونيير S بحجمها المتوسط وتصميمها الفاخر، وتشارك السيارة قاعدة عجلاتها مع سيارة جيب واجونيير بمحركات الوقود. تتميز السيارة الكهربائية بواجهة مشدودة وشبك مضيء، الصدامات الأمامية مختلفة ومحافظة على مظهر رياضي.



لم تكشف الشركة عن التصميم الداخلي، ولا نتوقع أنه مختلف بشكل جذري عن واجونيير الإنتاجية. من ناحية أخرى أعلنت جيب عن أرقام الأداء وقالت أن السيارة “ستوفر للمستخدمين تجربة متميزة مع الكثير من التكنولوجيا والحرفية عالية الجودة”، وأنها ستنتج 600 حصان مع تسارع 0-100 كم/س في 3.5 ثانية مع مدى يصل لـ643 كيلومتر. وتوفر السيارة بالطبع نظام دفع كلي.

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لا تزال جيب غير متأكدة من الاسم الذي ستطلقه على السيارة الإنتاجية في عام 2024، والتي ستتوفر في كافة أسواق جيب العالمية.