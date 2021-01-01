بالفيديو : من أفضل SUV فخمة.. بورشه كايين أم أستون مارتن DBX 707؟



أستون مارتن DBX 707 أستون مارتن DBX 707

مع زيادة شعبية فئة سيارات SUV عالميا وتفضيل كثير من العائلات لهذه الفئة، نشرت قناة Carwow المتخصصة في السيارات على يوتيوب مراجعة وتجربة قيادة وأيضا مقارنة بين سيارتين من فئة مركبات SUV الفخمة، وهم موديلات 2022 من بورشه كايين تربو GT، وأستون مارتن DBX 707، وذلك لتحديد أي سيارة منهم يمكن اعتبارها السيارة الأفضل من هذه الفئة في 2022.



جدير بالذكر أن هذه القناة اعتادت تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: