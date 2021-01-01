كل ما تريد معرفته عن تشانجان CS75 4 سلندر..



تشانجان CS75 4 سلندر تشانجان CS75 4 سلندر

المربع نت- يهتم الكثير من عشاق السيارات متعددة الاستخدامات بالبحث عن مواصفات تشانجان CS75 4 سلندر، وهي واحدة من السيارات الصينية التي استطاعت أن تحقق نجاحاً في السوق السعودي.



تشانجان CS75 4 سلندر

وتتوفر سيارات شانجان في السعودية من خلال موديلات مختلفة، وينتمي معظمها إلى فئة سيارات الـ SUV، والتي تأتي سيارة تشانجان CS75 4 سلندر بينهم.



واستطاعت سيارة تشانجان CS75 4 سلندر أن تدخل المنافسة في فئة الإس يو في بفضل التجهيزات الداخلية التي حصلت عليها، بجانب تصميمها الرياضي، والأداء الذي تقدمه.

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وتتوفر تشانجان CS75 4 سلندر وجميع موديلات العلامة الصينية في السوق السعودي من خلال وكيلها الحصري، شركة المجدوعي للسيارات.في هذا الصدد، يقدم موقع «المربع نت» مزايا تشانجان CS75 4 سلندر في السعودية، وأحدث أسعارها.تصميم تشانجان CS75 4 سلندر من الخارجحرصت علامة شانجان الصينية على تقديم مفهوم جديد للسيارات الصينية، من خلال إضافة لمسات مختلفة وعصرية تمزج بين الأناقة والجرأة بشكل مُتقن.فجاءت السيارة بهيكل خارجي غلب عليه الطابع الرياضي، و ذلك بفضل تلك الخطوط الحادة والبارزة والتجوف الذي ظهر بوضوح على جانبي السيارة، والذي عزز الطابع الرياضي الجريء.كذلك يمكنك ملاحظة تلك الخطوط الانسيابية أعلى غطاء المحرك والتي جاءت لتُعزز الديناميكية للسيارة عند السير على الطرقات السريعة.بالإضافة إلى ذلك، زود الصانع الصيني سيارته متعددة الاستخدامات بشبك أمامي أنيق باللون الأسود والذي جاء بتصميم متداخل واحتل مساحة كبيرة من الواجهة الأمامية.ومن اللمسات الأنيقة التي حصلت عليها الواجهة الأمامية للسيارة الصينية، الخط الضوئي الواصل بين المصابيح الأمامية والذي يتواجد أعلى الشبك ليُبرز الواجهة الهجومية بوضوح؛ حيث زادت تلك أنوار الإشارات الواصلة بين المصابيح الأمامية من الطابع العصري للسيارة.فيما حصلت السيارة العائلية على مصابيح أمامية بتقنية LED، والتي جاءت بتصميم نحيف ومسحوب قليلاً إلى الجوانب.كما زودت الواجهة الأمامية بفتحات تهوية كبيرة وكشافات ضباب، أسفل المصابيح الرئيسية.وارتكزت السيارة على جنوط معدنية قياس 17 و 19 بوصة، فيما توفر في الخلف فتحة عادم مزدوجة أو رباعية.كذلك يتوفر صدام خلفي مدمج بالهيكل، ومرايا جانبية قابلة للتعديل والطي كهربائياً وفتحة سقف بانورامية.مقصورة تشانجان CS75 4 سلندروفي الداخل، حرصت شانجان الصينية على تزويد مقصورة CS75 موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات التقنية التي تعزز مستوى الراحة والترفيه في السيارة.فحصلت السيارة الصينية متعددة الاستخدامات على داخلية بلمسات أنيقة، ظهرت بوضوح في المقاعد التي جاءت مكسوة بالجلد.بالإضافة إلى ذلك جاءت المقاعد الأمامية تدعم ميزة التعديل الكهربائي في 6 وضعيات للسائق و 4 وضعيات للراكب الأمامي.فضلاً عن ذلك، يأتي مقعد السائق في السيارة الصينية يدعم نظام ذاكرة لحفظ وضعيته، بالإضافة إلى توفر المقاعد الأمامية بميزة التهوية.فضلاً عن ما سبق يتوفر في السيارة الصينية مكيف الهواء من النوع الأوتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية.كذلك حصلت السيارة على عجلة قيادة بتصميم رياضي متعددة الوظائف، لتسهيل التحكم في أنظمة الترفيه والهاتف الذكي أثناء القيادة.فيما تميزت المقصورة بحصولها على ناقل حركة أنيق شبيه باليخوت، والذي عزز المظهر الفاخر لداخلية السيارة.أما التكنولوجيا في سيارة شانجان cs75 بلس فتشمل وشاشة عدادات رقمية 12 بوصة، وفي الفئات الأقل شاشة وسط العدادات 7 بوصة.وتأتي بشاشة معلومات وترفيه تدعم اللمس مقاس 12 بوصة، إضافة إلى لوحة تحكم تعمل باللمس، كما يوجد 2 منفذ USB أو منفذ وحيد.ويدعم نظام المعلومات الترفيهي نظام ملاحة وعرض المحتوى على الجوال، بالإضافة إلى نظام الصوت الذي جاء مع 4 أو 6 أو 8 سماعات.أنظمة السلامة ومساعدة السائق في سيارة تشانجان CS75 4 سلندروالآن نصل إلى الجانب الأكثر أهمية في السيارات العائلية، وهو مستوى أنظمة السلامة ومساعدة السائق، والتي تؤثر بشكل كبير على قرار المستهلكين لشراء السيارات.لذلك، حرصت العلامة الصينية على تزويد سيارتها بمجموعة مميزة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، نذكر منها التالي:جاءت مزودة بـ 6 وسائد هوائية للسائق والركاب.كاميرا 360 درجة.كاشف النقطة العمياء.خاصية التنبيه لخطر يقترب من خلف المركبة.شاشة القفل المركزي.نظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح.نظام APA5.0 لركن السيارة ووظيفة البحث الآلي عن المواقف الشاغرة لمدى 20 متر.مراقبة المنطقة العمياءنظام تحذير التصادم الأماميونظام تحذير اقتراب سيارة من الخلفكذلك نظان تحذير وجود سيارة عند الرجوعنظام الحفاظ على المسارتحذير الخروج عن المسارنظام الإضاءة العالي الذكي