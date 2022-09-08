أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 سبتمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في مصر، ثباتا في بداية تداولات اليوم مسجلة نفس سعر الذهب في آخر صعود له يوم الجمعة.



سعر الذهب يوم الجمعة في مصر

ارتفع سعر الذهب يوم الجمعة عيار 21 نحو 2 جنيه، وسعر الذهب عيار 24 نحو 2.25 جنيه، وسعر الذهب عيار 18 نحو 1.75 جنيه، والجنيه الذهب 16 جنيهًا.



سعر شراء الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1273 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1114 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 955 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 742.5 جنيه.

سعر بيع الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1267 جنيها

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1109 جنيهًا.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 951 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 737.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلية 8912 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

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