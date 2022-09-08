مواعيد تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا والمتميز فى بنى سويف الجديدة

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › مواعيد تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا والمتميز فى بنى سويف الجديدة

صورة الخبر: أراضى الإسكان
أراضى الإسكان

حدد جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، يوم الأحد 9/10/2022، وحتى يوم الثلاثاء 15/11/2022، موعدا لتسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً والمتميز بالحي الثالث عشر بالمدينة وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.

وأوضح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمجاورة الأولى من 1 : 20، يوم الأحد 9/10/2022، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين10/10/2022، والقطع من 41 : 64، يوم الثلاثاء 11/10/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 12/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الأولى من 1 : 20، يوم الأحد 16/10/2022، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 17/10/2022، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 18/10/2022، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 19/10/2022، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 20/10/2022، والقطع من 101 : 120، يوم الأحد 23/10/2022، والقطع من 121 : 139، يوم الإثنين 24/10/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 25/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وقال: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية من 140 : 160، يوم الأربعاء 26/10/2022، والقطع من 161 : 180، يوم الخميس 27/10/2022، والقطع من 181 : 200، يوم الأحد 30/10/2022، والقطع من 201 : 220، يوم الإثنين 31/10/2022، والقطع من 221 : 240، يوم الثلاثاء 1/1/2022، والقطع من 241 : 260، يوم الأربعاء 2/11/2022، وتخصيص يوم الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 261 : 280، يوم الأحد 6/11/2022، والقطع من 281 : 300، يوم الإثنين 7/11/2022، والقطع من 301 : 320، يوم الثلاثاء 8/11/2022، والقطع من 321 : 340، يوم الأربعاء 9/11/2022، والقطع من 341 : 364، يوم الخميس 10/11/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 13/11/2022 : الثلاثاء 15/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مواعيد تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا والمتميز فى بنى سويف الجديدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23213

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager