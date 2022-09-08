مواعيد تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا والمتميز فى بنى سويف الجديدة

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حدد جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، يوم الأحد 9/10/2022، وحتى يوم الثلاثاء 15/11/2022، موعدا لتسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً والمتميز بالحي الثالث عشر بالمدينة وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.



وأوضح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمجاورة الأولى من 1 : 20، يوم الأحد 9/10/2022، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين10/10/2022، والقطع من 41 : 64، يوم الثلاثاء 11/10/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 12/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام.



وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الأولى من 1 : 20، يوم الأحد 16/10/2022، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 17/10/2022، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 18/10/2022، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 19/10/2022، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 20/10/2022، والقطع من 101 : 120، يوم الأحد 23/10/2022، والقطع من 121 : 139، يوم الإثنين 24/10/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 25/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام.



وقال: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية من 140 : 160، يوم الأربعاء 26/10/2022، والقطع من 161 : 180، يوم الخميس 27/10/2022، والقطع من 181 : 200، يوم الأحد 30/10/2022، والقطع من 201 : 220، يوم الإثنين 31/10/2022، والقطع من 221 : 240، يوم الثلاثاء 1/1/2022، والقطع من 241 : 260، يوم الأربعاء 2/11/2022، وتخصيص يوم الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 261 : 280، يوم الأحد 6/11/2022، والقطع من 281 : 300، يوم الإثنين 7/11/2022، والقطع من 301 : 320، يوم الثلاثاء 8/11/2022، والقطع من 321 : 340، يوم الأربعاء 9/11/2022، والقطع من 341 : 364، يوم الخميس 10/11/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 13/11/2022 : الثلاثاء 15/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام.