تمساح ضخم مربوط بسيارة دفع رباعى من الخلف على الطريق السريع.فقط فى فلوريدا..



تمساح ضخم مربوط بسيارة تمساح ضخم مربوط بسيارة

رصدت عدسات كاميرا أحد المواطنين الأمريكيين، لحظة غريبة، إذ تظهر الصور تمساح ضخم، يبلغ طوله حوالى 3 أمتار ونصف، مربوطًا في نهاية سيارة دفع رباعي تسير على طريق سريع فى فلوريدا خلال عطلة عيد العمال الأمريكى.



وألتقطت الصورة من قبل شخص كان يسير على نفس الطريق السريع، ويعتقد المصور أن التمساح قد تم اصطياده بشكل رسمى، وفقا لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية.



وتم ربط التمساح الضخم من أعلى إلى ذيله بحبل ملفوف حول رأسه وجسمه وذيله، إذ قام الشخص، بربط التمساح جيداً فى الجزء الخلفى من السيارة، وأوضح ملتقط الصورة، وجود دماء تسيل من طرف ذيل التمساح، فيما تعايش ولاية فلوريدا الأمريكية، فى هذا الوقت، موسم صيد التماسيح، ويستمر الموسم حتى نوفمبر في الولاية بتصريح مطلوب لصيد التماسيح.

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التمساحوخلال الموسم الماضى، تم صيد أكثر من 7900 تمساح، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، فيما يتقدم حوالي 5000 شخص بطلبات للحصول على 7000 تصريح فقط كل عام مع حصاد يتراوح طولها من حوالي ثلاثة أقدام إلى 14 قدمًا تقريبًا.