ماذا يجب أن تفعل بعد التعرض لعضة انسان،



عضة عضة

في أغلب الأحيان لا يكون التعرض لعض انسان (عض البشر) وعض الحيوانات التي لا تصاب بالسعار خطيرا.



لكنك قد تحتاج للمساعدة الطبية إذا كان الجرح الذي تسبب به العض عميقا أو خطيرا أو ظهرت عليه علامات العدوى.



ماذا تفعل بعد التعرض لعضة انسان؟

بعد التعرض لعضة انسان يوصى بما يلي:

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-تنظيف منطقة الجلد حول الجرح بواسطة الماء والصابون ويمكن استخدام مطهر ولكن مع محاولة منع وصوله لداخل الجرح-حاول ازالة اي شوائب أو اجسام غريب دخلت الى الجرح بواسطة الماء الجاري-اضغط برفق على المنطقة المحيطة بالجرح لتحثه على النزف قليلا حيث أن ذلك يمكنه أن يقلل فرص العدوى والالتهاب-اضغط بقطعة شاش جافة ونظيفة على الجرح لإيقاف النزف إذا كان النزف لم يتوقف-بعد تنظيف الجرح يوصى بتجفيفه بالتربيت عليه وبتغطيته بشاش ولاصق نظيف-تناول بعض المسكنات البسيطة مثل باراسيتامول او بروفين في حالة عدم وجود موانع فردية، حيث أن ذلك يساعد على تخفيف الالم والتورم حول الجرح.هل يوصى بالذهاب للطبيب بعد التعرض لعض انسان؟نعم يوصى بالذهاب للطبيب بعد التعرض لعض انسان وذلك للاسباب التالية:1-التأكد من ازالة كل الشوائب التي يمكن أن تكون دخلت إلى الجرح2-تشخيص وجود عدوى ميكروبية او التأكد من عدم وجودها وذلك عن طريق استبعاد زيادة السخونة والتورم حول الجرح او ظهور سوائلمن خارج الجرح او ظهور رائحة كريهة من الجرح او ارتفاع درجة حرارة الجسم بعد التعرض للعضة3-الاطمئنان على منطقة العض بعد التعرض للعض في الاطراف (في اليد أو القدم) ويجب اللجوء للاسعاف الطاريء اذا كانت العضة في الوجه أو الرأس4-تقييم خطورة الاصابة بعدوى التيتانوس و عدوى السعار وتلقي التطعيم او العلاج اللازم في حالة الحاجة لها5-تقييم خطورة الاصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائي ب وعدوى التهاب الكبد الوبائي سي وعدوى الايدز، ويمكن ان يعرض الطبيب على الشخص المصاب اجراء اختبارات للكشف عن هذه الامراض في بعض الحالات.6-يمكن أن يقوم الطبيب بخياطة الجرح في حالة الحاجة لذلك واحيانا توصف بعض المضادات الحيوية للوقاية او العلاج من العدوىكما يوصى باللجوء لمستشفى طواريء اذا لم يتوقف النزف او اذا كان الجرح عميقا وكبيرا.