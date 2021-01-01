

التصلب اللويحي التصلب اللويحي

إذا كنت تشعر ببعض الآلام أو التغيرات الجسدية، وتشك في أن يكون ما تشعر به مرض التصلب المتعدد وتبحث عن أول أعراض التصلب اللويحي ؛ تابعنا في السطور التالية من هذا المقال لنعرضها لك.



أول أعراض التصلب اللويحي

هُناك أعراض أولية أو مبكرة تظهر لمريض التصلب اللويحي، ومنها:



مشاكل في الرؤية.

وخز وخدران.

حدوث مشاكل في التوازن أو الدوخة.

آلام وتشنجات.

الشعور بالإرهاق.

مشاكل في المثانة.

مشكلات معرفية.

العجز الجنسي.

أما الآن، وبعدما عرضنا لكم أول أعراض التصلب اللويحي؛ تابعونا في السطور التالية لنعرض لكم أيضًا أعراض هذا المرض كاملة.. يمكنكم كذلك الاطلاع على مزيد من المعلومات عن: أعراض التصلب اللويحي في الوجه

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التصلب المتعدد أعراضيتسبب هذا المرض في التهاب وتورم العصب البصري، والذي ينتج عنهمشاكل في الرؤية في واحدة من كلتا العينين، أو في العينين معًا في حالاتنادرة، وقد يتسبب هذا المرض في العمى المؤقت أو فقدان البصر تمامًا أوعمى الألوان أو الرأرأة أو حركات العين اللاإرادية أو ازدواج الرؤية أو الوبصة/ الفوسفين.ويشعر المصاب بهذا المرض أيضًا بالارتباك، ويكون غير قادر على التركيز، أو الكلام بشكل طبيعي فيتعلثم عند الحديث، كما أنه يكون غير قادر على التعلم أو التفكير أو التخطيط بشكل جيد.يشعر المريض بالتعب والإرهاق ويظهر هذا بشكل كبير في نهاية اليوم أو في الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة ومن القيام بأبسط المهام.الشعور بالألم والتنميل في الوجه، وفي الجذع والأطراف.كما يعاني من صعوبة في تذكر المعلومات الجديدة، ومن التوتر والاكتئاب والإحباط.يشعر المريض كذلك بفقدان الشهية وفقدان الرغبة الجنسية.كما يعاني من تقلبات نفسية ولكنه عرض نادر، وقد يفكر في الانتحار أيضًا.تشنج العضلات وألم العظام، والشعور بالألم في الظهر والمفاصل والرقبة.قد يُصاب بالإمساك كذلك.فقدان القدرة على التحكم بالمثانة والأمعاء، فيعاني المريض من صعوبةفي إفراغ المثانة بالكامل، وسلس البراز أو سلس البول، وكثرة التبول ليلًا،والحاجة الملحة والمتكررة والمفاجئة للتبول، والإصابة بالتهاب المسالك البولية.فقدان التوازن والتنسيق الحركي؛ فيكون من الصعب على المريض التنقل والحركة.الشعور بالدوار، أو الترنح، أو الرعاش.جفاف المهبل.ضعف الانتصاب أو صعوبة المحافظة على الانتصاب لفترة مناسبة.تأخر القذف أو عدم القذف بشكل كامل.صعوبة الوصول إلى النشوة الجنسية.قد تتشابه أعراض هذا المرض مع أعراض أمراض أخرى؛ لذا التشابه لا يعني صحة التشخيص ويجب الذهاب إلى الطبيب المختص.وبعدما عرضنا لكم جميع أعراض مرض التصلب المتعدد أو اللويحي، تابعونا في السطور التالية من هذا المقال لنعرض لكم أيضًا مضاعفات هذا المرض.. يمكنكم كذلك الاطلاع على: الأمراض المشابهة للتصلب اللويحيمضاعفات التصلب اللويحيهُناك مضاعفات لهذا المرض، منها:شلل عضلات القدمين.مشاكل في المثانة.تصلب وتشنج العضلات.مشاكل في الأمعاء.فقدان القدرة على التركيز.اكتئاب.صرع.نسيان.