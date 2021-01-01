طريقة تحضير كباب الدجاج فى الغداء



كباب الدجاج كباب الدجاج

ترغب الكثير من الفتيات طهى الأطعمة ذات الوصفات الجديدة التى يمكن الاستعانة بها لتحضير وجبة غداء شهية.



ويفضل البعض تناول الدجاج، لذا يمكن طهيها بوصفات جديدة شهية منها "كباب الدجاج".



ولتحضير "كباب الدجاج" يمكن الاستعانة بمكونات بسيطة من مطبخك، وهى:

قد يعجبك أيضا...

-كيلو من صدور الدجاج.-2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.-بصلة مبشورة.-ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.-ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.-ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.-ملعقة صغيرة ونصف من الملح.-ملعقة كبيرة من السمن.طريقة التحضير:نضع صدور الدجاج فى الخلاط الكهربائى لفرمها، ثم إضافتها لوعاء عميق.ونحضر البقدونس والبصل والثوم والزنجبيل والفلفل الحار والفلفل الأسود والملح لإضافته للدجاج.ونبدأ بعجن المكونات باليدين جيدا حتى يتجانس الخليط تماما، ثم نضيف السمن ونستكمل العجن.ونشكل الكباب فى أسياخ الشوى وشويها على الفحم ونقلبها جيدا فى من لآخر حتى ينضج ثم يقدم ساخنا.